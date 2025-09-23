Le PSG refuse qu’un de ses joueurs participe au Mondial U20

Il ne survolera pas la cordillère des Andes.

Auteur d’un triplé lors de la manita des U19 du PSG en Youth League contre l’Atalanta la semaine dernière, Quentin Ndjatou avait été appelé par Bertrand Diomède pour participer à la Coupe du monde U20, organisée au Chili entre le 27 septembre et le 20 octobre prochain. Alors qu’il devait s’envoler avec le reste de l’équipe pour l’Amérique du Sud cette semaine, le joueur né en 2007 ne présentera finalement pas son passeport à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Quentin Ndjantou vs Atalanta (Youth League) 64 minutespic.twitter.com/j3xuNfo7Nd — PSG Comps (@CompsPSG) September 19, 2025

Un effectif amoindri

D’après Le Parisien, le club de la capitale a décidé de retenir l’ancien milieu offensif de l’US Villejuif, professionnel avec le PSG depuis la fin de saison dernière, au détriment de cette compétition internationale. Présent à l’entraînement avec l’équipe A ce mardi après-midi après la défaite face à l’OM, Quentin Ndjantou profite des nombreuses blessures pour gagner sa place dans le groupe de Luis Enrique.

De la Youth League à la Ligue des champions en quelques semaines, le destin serait fou !

