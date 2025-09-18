João Neves manquera le Classique face à l’OM

Le PSG perd son nouveau meilleur buteur.

Sorti sur blessure ce mercredi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves connaît désormais le verdict. Le milieu portugais est touché aux ischio-jambiers et manquera le Classique face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche, selon le communiqué du club. Titulaire indiscutable du système de Luis Enrique, le PSG perd désormais son joyau du milieu de terrain.

L’hécatombe se poursuit

Malgré les bons résultats du PSG, la liste de blessés ne cesse de s’allonger. Avec les blessures d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Lucas Beraldo, on pensait pourtant que le club de la capitale avait évité le pire avec les légers pépins de Kvaratshkeila et de Lee Kang-in qui ont pu finalement jouer ce mercredi. Avec l’arrivée de João Neves dans l’infirmerie, l’hécatombe reprend son cours et devient de plus en plus inquiétante. Submergés par une dernière saison à 65 matchs, Luis Enrique et son staff se devront d’être un poil vigilants concernant la forme physique de leurs joueurs.

En attendant, c’est l’OM qui a peut-être une carte à jouer au Vélodrome.

