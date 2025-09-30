Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM

Des nouvelles de Francfort.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Elye Wahi a une nouvelle fois évoqué son départ prématuré de l’Olympique de Marseille contre sa volonté. Après six petits mois passés dans la cité phocéenne, l’ancien Montpelliérain confirme à nouveau que quitter les Olympiens n’était pas dans ses plans, mais assure ne garder aucune rancune.

« Je n’en veux à personne »

« Partir au bout de six mois n’était pas le plan, ce serait mentir, mais je n’en veux à personne, explique-t-il. Il n’y a eu qu’un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j’avais prévenu, je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l’OM), mais Medhi et le coach De Zerbi m’ont beaucoup donné, et j’aurais pu travailler encore plus. »

Conscient de son faible rendement avec 3 petits buts en 14 apparitions sous le maillot marseillais, Wahi, lucide, compte se servir de cet échec pour la suite de sa carrière : « Ça n’a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. C’est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer. »

Bientôt le retour de l’effet Wahou de Wahi ?