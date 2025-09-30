Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »

Le patron est de retour sur ses terres.

Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone, après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement d’un joueur catalan. « Je pense que Pedri me connaît très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pour moi, Pedri c’est sans aucun doute Harry Potter. Et j’espère qu’il n’apportera pas sa baguette magique demain », a confié le tacticien asturien ce mardi soir en conférence de presse.

Avant de poursuivre : « On va faire de notre mieux pour qu’il participe le moins possible (au jeu du Barça). Mais il va participer parce que le Barça ce n’est pas que lui, c’est aussi Frenkie de Jong au milieu de terrain, c’est Cubarsí derrière et c’est Lamine Yamal. C’est toute une série de joueurs de haut niveau. »

Un match « pas déterminant » pour Enrique

Vainqueurs de l’Atalanta pour leur entrée en lice, les champions d’Europe ont l’occasion de faire un nouveau pas vers la phase finale. Mais un revers ne remettrait pas leur avenir en cause, et l’entraîneur parisien ne compte donc pas prendre trop de risques avec ses joueurs blessés. « La décision, ce sont les joueurs aussi qui la prendront. C’est un match important, mais pas un match déterminant. On va faire la séance d’entraînement et, demain au réveil, on verra le feeling des joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ou pas, mais on verra leur feeling demain, a-t-il assuré, sans oublier de se projeter sur cette rencontre très attendue. Pour nous, c’est excitant et passionnant de jouer contre une équipe qui joue avec la même mentalité. Ils ont un entraîneur de très haut niveau que je connais depuis longtemps. L’entraîneur comme les joueurs ont l’envie de faire un bon match. Les deux équipes se ressemblent, mais la clé sera de prendre le ballon selon moi. »

Vous connaissez le mème avec les deux Spiderman identiques ?