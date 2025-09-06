S’abonner au mag

Willian rentre (de nouveau) au Brésil

Dans la catégorie « il joue encore lui ? »

Libre de tout contrat depuis son départ de Fulham en début d’été, Willian (37 ans) rentre au Brésil et signe avec Grêmio. L’ailier s’est engagé pour un an avec le club de Porto Algere. Il s’agit de son deuxième retour au pays, après avoir porté les couleurs des Corinthians (son club formateur) lors de la saison 2021-2022.

https://twitter.com/Gremio/status/1964080487561084943

À Fulham entre 2022 et 2025 – entrecoupé de six mois à l’Olympiakos –, Willian a disputé 75 matchs et marqué 10 buts. Retraité international depuis 2019 (70 sélections, 9 buts), l’ancien de Chelsea et Arsenal va donc pouvoir tranquillement finir son parcours à la maison.

À moins qu’un énième défi ne vienne le réveiller.

