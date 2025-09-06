Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé

Le bleu nuit en colère contre le bleu roi.

Blessé à l’ischio-jambier droit ce vendredi soir contre l’Ukraine (0-2), en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a prématurément quitté ses coéquipiers (81e). De quoi rendre furieux les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui auraient prévenu le staff de l’équipe de France concernant l’état de fatigue de l’ailier d’après L’Équipe. Didier Deschamps a tout de même décidé de faire entrer Dembélé en seconde période.

Le PSG affirmerait avoir averti le contingent français bien avant le début de ce rassemblement de septembre. Ousmane Dembélé traîne une blessure à la cuisse depuis le mois de juin dernier, qui lui avait notamment fait manquer les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs.

Mais qui est donc le responsable : le club qui lui fait jouer 70 matchs dans la saison ou le sélectionneur qui souhaite se qualifier à un Mondial ?

