S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Ukraine-France (0-2)

Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé

AB
Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé

Le bleu nuit en colère contre le bleu roi.

Blessé à l’ischio-jambier droit ce vendredi soir contre l’Ukraine (0-2), en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a prématurément quitté ses coéquipiers (81e). De quoi rendre furieux les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui auraient prévenu le staff de l’équipe de France concernant l’état de fatigue de l’ailier d’après L’Équipe. Didier Deschamps a tout de même décidé de faire entrer Dembélé en seconde période.

Le PSG affirmerait avoir averti le contingent français bien avant le début de ce rassemblement de septembre. Ousmane Dembélé traîne une blessure à la cuisse depuis le mois de juin dernier, qui lui avait notamment fait manquer les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs.

Mais qui est donc le responsable : le club qui lui fait jouer 70 matchs dans la saison ou le sélectionneur qui souhaite se qualifier à un Mondial ?

Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
02
Revivez Ukraine-France (0-2)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Ukraine-France
Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Ukraine-France (0-2)
Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine