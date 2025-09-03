Quel 9 pour remplacer Mikautadze à l’OL ?

Après un dernier adieu à son club de cœur à l’occasion de l’Olympico, Georges Mikautadze s’est envolé pour Villarreal, laissant vacant le poste de numéro 9 à l’OL. Si Pavel Šulc s’est mué en sauveur dimanche, il faudra toutefois que les Lyonnais trouvent un avant-centre à leur pied. Tour d’horizon.

→ Martín Satriano, le seul 9 de métier

Tout juste arrivé en prêt avec option d’achat (cinq millions d’euros) en provenance du RC Lens, l’Uruguayen va tenter de se relancer entre Rhône et Saône. Seul véritable numéro 9 de métier du club, Satriano sort d’une saison très compliquée, où il a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Résultat : sept matchs, zéro but. Les supporters de l’OL espèrent que l’ancien Brestois retrouve des couleurs, comme lors de son année en Bretagne, même s’il n’avait inscrit que quatre buts en Ligue 1. Sa dernière réalisation remonte au 28 avril 2024, lorsqu’il avait marqué face au Stade rennais dans un match fou. Ça commence à remonter.

→ Corentin Tolisso, reconversion pivot

Si Satriano est la seule option d’expérience pour occuper la pointe de l’attaque, son retour de blessure et l’enchaînement des matchs en Ligue Europa vont pousser Paulo Fonseca à trouver des subterfuges pour sa rotation. Face à l’OM dimanche, les Lyonnais se sont présentés sans véritable attaquant axial. Si ce n’est le capitaine Corentin Tolisso, toujours aussi attiré vers l‘avant et qui était la principale cible des milliers de centres envoyés par les Gones. Pourquoi pas le reconvertir en pivot pendant qu’on y est ?

→ Alejandro Gomes Rodríguez, la jeunesse au pouvoir

Dans ses périodes de vache maigre, l’OL a toujours su s’appuyer sur les talents de son académie. Pendant que Khalis Merah est en train de faire son trou au milieu de terrain, la jeunesse pourrait bien jouer un rôle aux avant-postes. Si la pépite annoncée du centre de formation se nomme Enzo Molebe, l’international français U19 a régulièrement des pépins physiques et était même sur le départ cet été. C’est finalement l’Anglo-Vénézuélien Alejandro Gomes Rodríguez qui semble le mieux placé pour gratter des minutes. L’international anglais U18 a joué 19 minutes en Ligue 1 la saison passée, mais a fait de belles impressions en réserve. Mais ça reste encore très tendre.

→ Paco Alcácer, l’échange de bons procédés

Libre depuis le 1er juillet dernier depuis la fin de son contrat aux Émirats, Paco Alcácer pourrait bien être une recrue de choix. Passé par Valence, le Barça et Villarreal, l’international espagnol a le but chevillé aux crampons en club comme en sélection. Avec un total de 144 buts en 435 matchs au cours de sa carrière, l’attaquant de 31 ans ne rechigne jamais, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Il a même souvent été considéré comme le meilleur super-sub d’Europe notamment lors de son passage à Dortmund, sortir du banc pour marquer est devenu avec le temps sa spécialité. Parfait pour donner du temps de jeu aux jeunes pousses.

→ Karl Toko Ekambi, le retour de l’enfant prodigue

Resté célèbre à Lyon pour son tir dans la poubelle plutôt que ses buts, Karl Toko-Ekambi est libre de tout contrat après sa pige d’un an et demi à Al-Ettifaq. Une saison manquée pour l’ancien de Villarreal qui a inscrit un petit but en 24 matchs et délivré 2 passes décisives. Mais un retour dans la capitale des Gaules après une fin d’histoire manquée pourrait redonner un peu de romantisme à sa carrière et, qui sait, permettre de relancer la machine.

→ Mario Balotelli pour l’entertainment de la Ligue 1

Après avoir performé du côté de Nice et de Marseille, Mario Balotelli a depuis enchaîné les expériences. D’abord en Italie du côté de Brescia, puis de Monza, avant d’explorer la Turquie à Adana et la Suisse à Sion, l’international azzuro a tenté un come-back au pays en signant au Genoa, sans plus de succès. Actuellement sans club, Super Mario pourrait être un super personnage de ce championnat français, en tout cas dans le script imaginé par la chaîne Ligue 1+. Des doutes sur l’état de forme de l’athlète de 35 ans, mais au moins le divertissement est garanti.

→ Neal Maupay, en supersub

Indésirable à l’OM depuis le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay n’a pas (encore) trouvé de porte de sortie. Pourtant pisté du côté de l’Italie par Sassuolo, le Genoa et l’Udinese ou encore Getafe en Espagne, l’ancien d’Everton qui a pourtant rendu de fiers services au club phocéen la saison dernière lors des défaillances d’Elye Wahi pourrait être un joker de luxe pour l’autre Olympique. Comment ? Grâce à l’article 213 du règlement administratif de la LFP qui autorise le recrutement d’un ultime joueur en attendant l’ouverture du prochain mercato. Pour cela, il faut que ce joueur joue en France et soit « titulaire d’une licence de la FFF pour la saison en cours ». De quoi renforcer la rivalité entre le Rhône et les Bouches-du-Rhône.

→ Marie-Antoinette Katoto, la machine à buts

162 buts en 205 matchs avec le PSG, et l’OL va se priver de cette machine à golazos ? Arrivée chez les Lyonnes cet été, Katoto va peut-être pouvoir dépanner sur le front de l’attaque de la section masculine, à qui il manque un finisseur. Toutefois, elle pourrait privilégier la Ligue des champions avec Jonatan Giráldez, plutôt que la Ligue Europa avec la bande de Paulo Fonseca.

→ Un Mikautadze peut en cacher un autre

Les fans de l’OL pleurent encore le départ de Georges Mikautadze à Villarreal ? Ils pourraient se consoler avec l’arrivée de Sandro Mikautadze en provenance du Dinamo Tbilissi. Bon, il n’a que 16 ans, mais le juvénile attaquant compte cinq sélections avec la sélection U16 de Géorgie pour un but et le port du brassard de capitaine à trois reprises. Ceux qui ont floqué leur nouveau maillot de « Mikautadze 69 » n’auront peut-être pas à jeter leur liquette.

