Une légende du FC Nantes honorée par la parution d’un livre

En 2018, Philippe Daguillon, préparateur physique historique du FC Nantes et de l’équipe de France, nous quittait des suites d’une longue maladie. Pour honorer sa mémoire, un ouvrage intitulé « Dans la foulée de Dag », écrit par Alexis Vergereau (confrère de Ouest-France) va ainsi paraître ce dimanche 7 septembre. Ce livre retrace l’ensemble de carrière de Philippe Daguillon, qui a passé près de 33 saisons de carrière à Nantes. Jean-Claude Suaudeau, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Raynald Denoueix, Claude Makélélé, Jorge Burruchaga, Jean-Pierre Papin, Alain Giresse et de nombreuses autre figures du football nantais et français ont ainsi participé à son élaboration, par différents témoignages.

Un recueil historique donc, à paraître le jour de la quatrième édition de La Dag, une course à pied caritative (2500 participants), également instituée en l’honneur de Daguillon et dont les fonds sont reversés au CHU de Nantes et à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest. Des fonds qui permettront d’avancer dans la recherche contre le cancer, mais également d’améliorer le quotidien des personnes malades.

À Nantes, on a toujours su bien jouer. Sur tous les terrains.

