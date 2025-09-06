Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

L’infirmerie parisienne ne va pas chômer.

Ce vendredi soir, Désiré Doué a été victime d’un coup au mollet droit contre l’Ukraine (0-2), à l’occasion de la première journée de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe D. Sorti à la mi-temps, l’attaquant de l’équipe de France est finalement forfait pour la réception de l’Islande mardi prochain au Parc des Princes et quitte le rassemblement des Bleus. Doué rejoint ainsi Ousmane Dembélé, quant à lui touché à la cuisse droite (qui l’avait d’ailleurs remplacé face à l’Ukraine), également forfait mardi.

La nature de la blessure de Désiré Doué n’a pas encore été précisée, mais elle semble moins sérieuse que celle de Dembélé. Les deux joueurs sont donc remis à la disposition du Paris Saint-Germain.

Ils pourront au moins être à proximité de Luis Enrique.

