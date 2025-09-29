Mamadou Sarr dit oui au Sénégal

Alerte beau coup pour le Sénégal.

Le jeune défenseur du RC Strasbourg Mamadou Sarr a tranché pour son avenir international. Selon Match360, Sarr, passé par plusieurs équipes de jeunes françaises, a décidé de changer de nationalité sportive pour enfiler la tunique du Sénégal.

Il pourrait rapidement faire ses débuts sous les ordres de Pape Thiaw lors des deux prochains matchs décisifs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Avec le forfait d’Abdou Diallo pour ces rendez-vous, le timing ne pourrait pas être meilleur pour Sarr, prêt à lancer sa carrière internationale.

🚨 #ExcluTanière : Mamadou Sarr choisit le Sénégal ! Selon nos informations, le défenseur du RC Strasbourg est la prochaine recrue du sélectionneur national 🇸🇳 Pape Thiaw. Mamadou Sarr devrait figurer sur la liste des joueurs retenus pour affronter le Soudan du Sud et la… pic.twitter.com/HMaY0HfH86 — Match360 (@Match360TV) September 28, 2025

Pape Thiaw en mode scout de luxe

Ce week-end, le sélectionneur national n’a pas chômé. Pape Thiaw était présent à la Meinau pour suivre de près la performance de Mamadou Sarr face à Marseille, et au Parc des Princes pour superviser PSG-Auxerre. Objectif : repérer les futurs renforts du Sénégal. Outre Sarr, son attention s’est sûrement portée sur Ibrahim Mbaye, Sékou Mara et Robinho Vaz, tous susceptibles, eux aussi, de faire évoluer leur nationalité sportive.

Le sélectionneur du Sénégal 🇸🇳, Pape Thiaw 🇸🇳 était au Parc des Princes et au stade de la Meinau pour les matchs (PSG - Auxerre et Strasbourg- OM) pour superviser sans doute Ibrahim Mbaye 🇫🇷 🇸🇳, Sékou Mara 🇫🇷 🇸🇳 et Assane Dioussé 🇸🇳, Mamadou Sarr 🇫🇷 🇸🇳 et Robinho Vaz 🇫🇷 🇸🇳. pic.twitter.com/OKZSNwyEIa — Foot d'Afrique (@Foot_dafrique) September 28, 2025

La tanière est prête à accueillir de nouveau lionceaux.

