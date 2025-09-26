Marseille menotte Strasbourg et passe leader de Ligue 1

Strasbourg 1-2 Marseille

Buts : Ouattara (49e) pour les Strasbourgeois // Aubameyang (78e) et Murillo (90e +2) pour les Marseillais

Roberto De Zerbi ne voulait pas venir en claquettes à Strasbourg, il a bien fait d’insister : ses joueurs ont passé leur soirée dans une piscine. Aspergée, la Meinau a offert une belle compilation de glissades. Après une mi-temps à subir les vagues strasbourgeoises, Marseille a fini par couler Strasbourg en fin de match (2-1). L’OM a confirmé sa victoire contre Paris, et rejoint Monaco, le PSG, Lyon et son adversaire du soir en tête de la Ligue 1. Strasbourg, dominateur, a manqué d’efficacité pour tuer un match à l’ambiance bizarre.

Glissades à répétition

Si Timothy Weah a déclenché une première frappe qu’Amine Gouiri n’a pas pu reprendre (8e), Marseille s’est montré très discret en première période, dominée dans les sorties de balle par Strasbourg. Dans une Meinau divisée entre Tribune Est, qui a déployé une banderole en soutien à sa direction, et Tribune Est, muette ce soir, la fougue des locaux sur le terrain n’a pas été récompensée. Emmanuel Emegha, finalement hors-jeu (17e), et Valentin Barco, génial ce soir et pas passé loin de reprendre le centre de Diego Moreira (20e), ont cru marquer.

Abdoul Ouattara débloque les compteurs à La Meinau ⚽️🇨🇮#RCSAOM pic.twitter.com/DJedkfsyb5 — L1+ (@ligue1plus) September 26, 2025

Puisqu’il peut se permettre, Liam Rosenior a fait deux changements à la mi-temps. L’entrée d’Abdoul Ouattara a été décisive. L’enfant du club a été servi par Emmanuel Emegha, lancé à la limite du hors-jeu, et a profité de la glissade de Leonardo Balerdi pour ouvrir le score (1-0, 49e). Marseille n’a pas montré grand chose ensuite, si ce n’est un raté d’Amine Gouiri, toujours muet cette saison (55e), mais s’est lui aussi réveillé grâce à ses entrants. Un peu plus vieux que ceux d’en face, Pierre-Emerick Aubameyang a profité du bon pressing d’Angel Gomes pour égaliser, en deux temps (1-1, 78e). Le Gabonais marque son troisième but de la saison, autant que Joaquín Panichelli, qui aurait pu permettre à Strasbourg de passer leader (89e). La chance est passée, et l’OM a validé son lundi soir grâce à Amir Murillo. Le Panaméen s’est placé en embuscade après un bel arrêt de Mike Penders (1-2, 90e +1). Marseille a montré du caractère, Marseille passe leader. Depuis les tribunes, Roberto De Zerbi a du apprécier.

Strasbourg (3-4-2-1). Penders – Høgsberg, Sarr, Doukouré – Doué (Omobamidele, 84e), Barco (El-Mourabet, 84e), Lemaréchal (Amo-Ameyaw, 46e), Chilwell – Páez (Ouattara, 46e), Moreira – Emegha (cap.) (Panichelli, 62e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Marseille (3-4-3). Rulli – Balerdi (cap.), Aguerd, Medina (Vaz, 85e) – Murillo, O’Riley (O’Riley, 85e), Højbjerg, Weah (Palmieri, 58e) – Paixão (Greenwood, 58e), Gouiri (Aubameyang, 58e), Gomes. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

