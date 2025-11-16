Le coup de gueule de Pape Thiaw après Brésil-Sénégal

Deux sélections, deux traitements différents.

Déjà qualifié pour la Coupe du monde, le Sénégal a profité de cette trêve internationale pour s’offrir un match de prestige à Londres face au Brésil. Sauf que tout ne s’est pas bien passé pour les Lions de la Téranga qui se sont inclinés 2-0. Après la rencontre, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avait un coup de gueule à faire passer. Mais les personnes visées n’étaient pas ses joueurs, mais les organisateurs de la rencontre : « On sait les embouteillages dans cette ville, et notre hôtel était très loin du stade »

Le cris de cœur de Pape Thiaw🇸🇳 : « on ne nous a pas respecté… » pic.twitter.com/qhZHVpoA72 — L’incompris Sage  𝕏 (@IncomprisSage) November 15, 2025

« C’est du manque de respect »

Mais il n’y a pas que l’hôtel qui n’a pas plu à Pape Thiaw, qui a aussi critiqué des privilèges accordés au Brésil : « C’est un cri du cœur. Je pense que les organisateurs ne nous ont pas respectés. Ils nous avaient dit que les deux équipes ne s’entraîneraient pas sur le terrain la veille. Et le Brésil s’est entraîné sur le terrain et nous non. La reconnaissance du terrain était vraiment importante et nous, on n’a pas pu le faire et je pense que ça, c’est du manque de respect ».

Après, le Sénégal connaissait ce terrain puisque 8 des titulaires ont joué en Premier League.

