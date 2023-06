Pronostic Brésil Sénégal : Analyse, cotes et prono du match amical

Le Brésil lance un nouveau cycle face au Sénégal

Depuis 2002, le Brésil cherche à reconquérir un titre mondial. Marqué par son humiliation subie en 2014 sur son sol face à l’Allemagne, la sélection brésilienne n’a pas su réagir et s’est faite sortir en quart de finale des deux derniers Mondiaux face à la Belgique en 2018 et par la Croatie en 2022. Actuellement, la Seleçao est toujours en quête de son nouveau sélectionneur depuis le départ de Tite. Depuis la fin du Mondial, le Brésil a disputé deux rencontres amicales face à des nations africaines. Lors de la 1re, les partenaires de Richarlison se sont inclinés au Maroc (2-1), demi-finaliste au Qatar. En revanche, la semaine passée, les Brésiliens ont fait le taf face à la Guinée (4-1) avec 4 buteurs différents : Joelinton, Rodrygo, Militao et Vinicius Junior. Privé de Neymar, blessé, le Brésil se présente avec une équipe compétitive, avec les Casemiro (Man U), Paqueta (West Ham), Militao (Real Madrid) ou Marquinhos (PSG). La star de cette équipe est Vinicius Junior qui a passé un pallier lors des dernières saisons.

En face, le Sénégal est ce qui fait de mieux en Afrique. En effet, les Lions de la Teranga ont remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations et ont également validé leur place au Mondial 2022 en sortant l’un de leurs plus grands rivaux, l’Egypte. Au Qatar, les partenaires de Sadio Mané sont sortis de leur groupe mais se sont inclinés face à l’Angleterre en 8e (3-0). Depuis cette défaite, le Sénégal s’est concentré sur les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations. Lors du rassemblement de mars, les hommes d’Aliou Cissé ont fait carton plein en dominant le Mozambique (5-1 et 0-1) à deux reprises. La semaine passée, le Sénégal a accroché le point du nul au Bénin (1-1). Suite à cette performance, la sélection sénégalaise a validé sa participation à la prochaine CAN. Pour affronter le Brésil, les Lions de la Teranga s’appuieront sur leur star Sadio Mané, auteur d’un exercice décevant avec le Bayern, mais aussi les Sarr, Gueye ou Jackson de Villareal. Dans cette rencontre amicale, le Brésil devrait s’imposer au terme d’une rencontre spectaculaire.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

