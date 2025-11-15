Le Brésil met fin à l'invincibilité du Sénégal

Brésil 2-0 Sénégal

Buts : Estêvão (28e) et Casemiro (35e) pour le Brésil

La fin d’une longue invincibilité.

Jusque-là, le Sénégal pouvait se targuer d’être l’une des rares équipes invaincues face au Brésil (1 victoire 4-2 en 2023 et un nul 1-1 en 2019). Mais ça, c’était avant ce 15 novembre 2025 et la victoire des hommes de Carlo Ancelotti à l’Emirates Stadium à Londres (2-0) qui mettent fin à l’invincibilité des Lions de la Teranga qui n’avaient plus perdu dans le temps réglementaire depuis septembre 2023.

Déjà qualifié pour la prochaine Coupe du monde, le Brésil profite donc des trêves internationales pour se roder afin d’être prêt l’été prochain et non pour cachetonner comme l’Argentine en Angola. Et visiblement, la Seleção n’a pas aimé la dernière défaite face au Japon (3-2). Alors c’est le Sénégal qui a payé.

4 buts avec le Brésil pour Estêvão

Et si Matheus Cunha (4e et 17e) n’a pas trouvé le cadre et que Vinícius Júnior s’est heurté à Edouard Mendy (9e), les « Anglais » de la Seleção ont fait la différence. Sur une passe contrée par la défense sénégalaise, Casemiro trouve Estêvão qui enroule du gauche en première intention pour inscrire – déjà – son 4e but en sélection à 18 ans (1-0, 28e). Passeur décisif, Casemiro se mue en buteur quelques minutes plus tard. Trouvé sur coup franc par Rodrygo, le milieu de Manchester United a le temps de contrôler et d’ajuster Mendy (2-0, 35e).

🇧🇷 - 🇸🇳 🔥 La frappe parfaite d'Estevao pour tromper le gardien sénégalais ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/z7in8Y19bE — L'Équipe (@lequipe) November 15, 2025

En face, le Sénégal tente de se rebiffer sur une frappe contrée de Pape Gueye (45e) et a cru obtenir un penalty avant que la VAR n’en décide autrement (45+1). Insuffisant pour mettre en danger une équipe brésilienne emballante en première période avant de baisser le pied lors d’un second acte bien moins passionnant.

Attention au Brésil en 2026.

