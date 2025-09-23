S’abonner au mag
Samuel Umtiti se souvient des réveils compliqués d’Ousmane Dembélé à Barcelone

Samuel Umtiti se souvient des réveils compliqués d’Ousmane Dembélé à Barcelone

Dembélé, il a changé.

Samuel Umtiti n’a pas seulement raccroché les crampons, il a aussi décidé de sortir les dossiers. Nouveau consultant pour DAZN, le champion du monde 2018 s’est exprimé sur sa relation avec son ancien coéquipier et a brossé le portrait d’un Ousmane Dembélé façon « mode avion activé ».

Des matinées compliquées

« C’est vrai que je devais l’appeler le matin pour savoir s’il était réveillé, s’il savait que l’entraînement était le matin », balance Big Sam sur DAZN, comme on se remémore un coloc’ qui oubliait ses clés plus souvent que ses crampons.

À l’époque, Dembouz, c’était l’insouciance XXL : « C’est comme s’il allait jouer au city à côté, c’est ça Ousmane. […] Arriver 50 minutes en retard, ça ne lui posait pas de problèmes, mais pour le coach si », se marre Umtiti, entre tendresse et taquinerie. Un bon garçon, certes, mais pas franchement ponctuel. « À Paris, il a changé, il a évolué, il a pris en maturité, ça fait plaisir. » L’ancien dormeur du Camp Nou est désormais devenu le roi du Parc.

Comme quoi, même les réveils les plus capricieux finissent par sonner.

Ousmane Dembélé, ça n'a pas de prix

