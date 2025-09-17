S’abonner au mag
Samuel Umtiti a déjà retrouvé un poste

Samuel Umtiti a déjà retrouvé un poste

Le football lui manquait déjà.

Seulement deux jours après avoir pris sa retraite à 31 ans, Samuel Umtiti est annoncé comme nouveau consultant pour la plateforme DAZN. Selon L’Équipe, l’ancien Gone commentera la Serie A (championnat dans lequel il a évolué à Lecce) et apparaîtra dans Super Monday, nouvelle émission de la plateforme. Le champion du monde 2018 rejoint notamment Jérémy Ménez en tant que nouveau consultant.

Umtiti veut aussi devenir entraîneur

Lors de sa première interview post-retraite, accordée à OLPLAY, Umtiti a fait part d’un objectif qu’il garde en tête depuis ses débuts professionnels : devenir entraîneur. « Je sais que je vais passer mes diplômes, assure-t-il. J’ai envie de me former et d’être entraîneur, ce serait vraiment l’objectif ultime que je me fixe. »

On connaît un Stéphanois qui serait heureux de le voir sur le banc des Verts un jour.

Deschamps rend un bel hommage à Umtiti

