Antonio Conte répond après la frustration de Kevin De Bruyne à sa sortie

Premières brouilles.

Ce dimanche soir, lors du choc perdu par Naples face à l’AC Milan (2-1), Kevin De Bruyne a transformé un penalty à l’heure de jeu avant de laisser sa place à Eljif Elmas à la 72e minute de jeu. Le joueur de 34 ans n’a pas masqué son mécontentement de devoir rejoindre le banc, quelques semaines après avoir dû laisser sa place très tôt dans la rencontre face à Manchester City, son ancien club, à la suite de l’expulsion de Giovanni di Lorenzo.

« Il s’est trompé de personne »

En conférence de presse, Antonio Conte n’a pas pris de gants : « J’espère que Kevin a été contrarié à cause du résultat, sinon il s’est trompé de personne. » Il a ensuite justifié son choix : « J’ai voulu injecter du sang neuf, car Milan s’était beaucoup refermé. Les remplaçants (Elmas et Neres) étaient justes. »

Di Lorenzo, capitaine des Azzurri, a lui calmé le jeu : « Honnêtement, je trouve un peu excessif de parler d’un “cas De Bruyne”. Ce sont des situations normales dans le football. Rien de grave, on en discutera en interne. » Conte, lui, a rappelé qu’il ne s’agissait « que de la première défaite en Serie A, face à Milan, pas contre le dernier de la classe ».

Pas de crise donc, mais un coach qui ne compte pas dérouler le tapis rouge au numéro 17.

Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples