De Bruyne sorti dès la 26e minute pour son retour à City

Sûrement pas le retour qu’il espérait.

Pour son grand retour à l’Etihad Stadium, Kevin De Bruyne ne devait pas imaginer une seconde ce scénario. Devenu un joueur de Naples cet été, le milieu offensif belge, considéré comme l’une des légendes des Skyblues, a été sorti par Antonio Conte dès la 26e minute de jeu face à Manchester City en Ligue des champions à la suite du carton rouge de son coéquipier Giovanni Di Lorenzo pour une faute sur Erling Haaland (21e).

De beaux hommages

Heureusement pour De Bruyne, les supporters des Cityzens ont pu lui rendre hommage, notamment durant l’avant-match où ce dernier a été longuement applaudi avant que plusieurs cartons et un tifo « King Kev » soient déployés dans les gradins. Pour rappel, l’international belge de 34 ans a notamment remporté six Premier League, une Ligue des champions et deux FA Cup avec City, le tout en 422 matchs pour 108 buts et 177 passes décisives.

