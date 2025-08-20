Les 10 transferts dont on rêve pour la fin du mercato

Le 1er septembre prochain, le mercato fermera officiellement ses portes, ce qui laisse donc une petite dizaine de jours aux clubs du monde entier pour faire leurs emplettes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, astucieuses ou réchauffées, voici les dix affaires que l'on veut absolument voir finalisées en cette fin d'été.

Jamie Vardy à Naples

Champion d’Italie en titre, Naples s’est offert un été joyeux. Si la SSC Napoli a cassé sa tirelire pour attirer Sam Beukema (31 millions) et Noa Lang (25 millions), le transfert le plus excitant d’Europe s’est fait sans débourser le moindre centime : Kevin De Bruyne. Mais qui va bien pouvoir récupérer ses caviars maintenant que son compatriote Romelu Lukaku s’est blessé pour de longs mois ? Qui d’autre que Jamie Vardy est capable de faire chavirer le Diego-Armando-Maradona ? Naples veut le buteur anglais et lui a toutes les caractéristiques pour briller en Campanie. À 39 ans, l’enfant terrible a encore beaucoup à offrir et c’est évidemment sous Antonio Conte qu’il va le prouver.

Alexander Isak à Chelsea

Parti au bras de fer avec Newcastle, le Suédois a l’air d’être endurant et têtu. Pendant qu’il refusait de participer à la tournée estivale des Magpies, puis de sécher le début de saison de Premier League, dans l’espoir de rejoindre Liverpool, les Reds, eux, se sont renforcés sur le front de l’attaque en recrutant Hugo Ekitike. Alexander Isak a donc peut-être laissé passer le train pour Liverpool, mais aussi celui pour Manchester United, qui a acheté Benjamin Šeško, et pour Arsenal, qui a misé sur Viktor Gyökeres. Alors pourquoi ne pas tenter le coup Chelsea ? João Pedro et Nicolas Jackson n’ont pas l’étoffe de l’avant-centre de Newcastle et iront logiquement sur le banc quand les Blues auront posé 150 briques le 1er septembre.

Benjamin Pavard à Lens

L’histoire entre Benjamin Pavard et l’Inter semble terminée. Visiblement pas restés sur la performance du Français en finale de Ligue des champions contre le PSG, de nombreux clubs se seraient positionnés, notamment l’OM, le Barça, Galatasaray, Neom et le LOSC, son club formateur. C’est donc le moment pour le RC Lens de rendre dingue son rival, quelques jours après avoir allumé une première mèche en recrutant Florian Thauvin. Après tout, Lille a déjà Thomas Meunier au poste de latéral droit et Bruno Genesio n’est pas franchement friand de la défense à trois… tout le contraire de Pierre Sage.

Benjamin Pavard, de Lille à Lens ?

Valentin Atangana à Strasbourg

C’était une anomalie que le Stade de Reims démarre sa saison de Ligue 2 avec Valentin Atangana dans son effectif. Le milieu tout-terrain n’a d’ailleurs pas foulé les pelouses de l’antichambre et devrait quitter la Champagne. Pour aller où ? Strasbourg, l’AS Roma et Al-Ahli sont intéressés, mais notre cœur souhaite qu’il aille le moins loin possible. Au-delà de la distance relativement courte entre Reims et Strasbourg, le Racing a de quoi faire envie puisqu’il sort d’une saison particulièrement bonne en Ligue 1, a la possibilité de jouer la Ligue Conférence, n’hésite pas à responsabiliser les jeunes, propose un jeu enthousiasmant et offre une passerelle accessible vers Chelsea. Reste à se faire une place dans cet effectif surchargé.

Nick Woltemade au Bayern

« Nous avons déjà clarifié la situation avec le Bayern cette semaine. C’est terminé. Nick Woltemade jouera pour le VfB Stuttgart cette saison, et le FC Bayern Munich le sait également. Le sujet est clos », a martelé Alexander Wehrle, président du VfB Stuttgart, qui a déjà perdu Enzo Millot dans l’été. Mais on ne refuse pas un transfert comme ça au mastodonte allemand. Alors le Bayern continue de multiplier les offres, la presse allemande évoque un montant de 75 millions d’euros, l’agent de la révélation du dernier Euro Espoirs met la pression sur Stuttgart. Apparemment, le gamin n’a pas peur de cirer le banc derrière Harry Kane.

Enzo Bardeli à Nantes

Depuis son arrivée au FC Nantes, Luís Castro n’a craqué sur aucun joueur de l’USL Dunkerque. Alors, on lui facilite la tâche en l’aidant à renouer le contact avec les membres de son ancien club. Enzo Bardeli serait un renfort de poids, dans un milieu pour le moment fourni par Louis Leroux, Johann Lepenant, Hyeok-kyu Kwon ou Francis Coquelin. Après avoir marché sur les entrejeux de Ligue 2, le Nordiste est prêt à sauter le pas, et, pour cela, quoi de mieux que de commencer avec celui qui lui a pleinement donné sa chance dans le monde pro ?

Enzo Bardeli avec son mentor Luís Castro.

Gianluigi Donnarumma à Manchester City

Lucas Chevalier étant arrivé à Paris, l’unique place dans les buts est désormais prise et Gianluigi Donnarumma, pourtant fraîchement sacré champion d’Europe, est poussé vers la sortie. Manchester City se serait positionné pour l’attirer et l’Italien a tout intérêt à filer à l’anglaise. Chez les Citizens, il deviendrait évidemment titulaire indiscutable, qu’importent les 31 millions d’euros investis sur James Trafford et le coup de pied aux fesses donnés à Ederson pour l’envoyer à Galatasaray. Sous les ordres de Pep Guardiola, il pourrait même s’améliorer au pied et remporter une deuxième Ligue des champions consécutive, au nez et à la barbe du PSG.

Álex Grimaldo au FC Barcelone

Après deux saisons de bons et loyaux services au Bayer Leverkusen, marquées par l’exercice 2023-2024 exceptionnel, il est temps pour Álex Grimaldo de quitter la Bundesliga et de retourner au Barça. La latéral gauche espagnol, natif de Valence, a garni les rangs de la réserve barcelonaise entre 2011 et 2016. Après en avoir bavé, touché notamment par une rupture du ligament croisé à 18 ans, il pourrait prendre sa revanche et briller sur le tard. Gerard Martín et Alejandro Balde ne feront pas le poids face à sa concurrence.

Lukáš Vorlický à Lyon

Après avoir chipé Pavel Sulc au Viktoria Plzeň et Adam Karabec au Sparta Prague, l’OL pourrait continuer son mercato à moindre frais et tourné vers la Tchéquie. Les Lyonnais n’ont toujours pas trouvé d’ailier droit et ils seraient bien inspirés de jeter leur dévolu sur Lukáš Vorlický, pépite du Slavia Prague. À 23 ans, celui qui est passé par le centre de formation de l’Atalanta avant de revenir au pays, traîne quelques blessures, mais reste prometteur. À l’Est rien de nouveau.

Thierry Henry à Ligue 1 +

Le premier week-end du championnat de France a lancé le grand départ de Ligue 1 +. Pas de gros couac à signaler pour cette nouvelle chaîne, et même un chiffre encourageant avec déjà plus 600 000 abonnements, mais l’équipe de consultants reste encore maigre. Garni par Adil Rami et Paul-Georges Ntep, le plateau de Kick-off n’est pas au niveau des émissions similaires sur les chaînes précédentes. De son côté, la présence de Souleymane Diawara au bord de la pelouse du Roazhon Park a fait regretter les blagues habituelles de Laurent Paganelli en cours de match. Le bon coup serait donc d’aller chercher quelqu’un de libre, un ancien entraîneur qui n’a pas trouvé de banc dans l’été, qui n’est jamais le dernier pour donner son avis, qui parle aussi bien aux jeunes qu’aux anciens et qui ne provoque jamais de malaise après ses blagues : Sir Thierry Henry.

Bonus : Adrien Rabiot au Paris FC

Et pourquoi pas, après tout ?

