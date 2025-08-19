Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?

Le mariage de l’année.

On le voyait bien s’empiler des pintes de bière en Championship ou en League One, mais le destin de Jamie Vardy semble être tracé différemment. Selon Sky Sports, celui qui a fait le bonheur des Foxes pendant de longues et belles années pourrait rejoindre le Celtic.

Il y retrouverait notamment son ancien coach, Brendan Rodgers, en poste depuis 2023. L’Écosse, c’est bien pour l’ami Jamie, avec des cocktails pouvant le motiver avant les rencontres, mais un autre projet alléchant attendrait également l’ancien buteur de l’Angleterre.

Naples entre dans la danse

À 38 ans, l’avant-centre a encore de beaux restes et de beaux jours devant lui. Sa dernière saison en Premier League a été plus compliquée, mais pas de quoi le décourager. Au contraire, un cador européen serait sur le coup pour rameuter l’ancien renard dans sa taverne.

Le média anglais rapporte que Naples serait également sur le coup, après la grosse blessure de Romelu Lukaku qui sera absent plusieurs mois. L’occasion de se lancer un (probable) dernier défi pour l’Anglais, mais cette fois à l’étranger.

De Bruyne-Vardy, une connexion qu’on n’aurait pas imaginé en Serie A.

