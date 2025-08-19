S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?

RFP
Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?

Le mariage de l’année.

On le voyait bien s’empiler des pintes de bière en Championship ou en League One, mais le destin de Jamie Vardy semble être tracé différemment. Selon Sky Sports, celui qui a fait le bonheur des Foxes pendant de longues et belles années pourrait rejoindre le Celtic.

Il y retrouverait notamment son ancien coach, Brendan Rodgers, en poste depuis 2023. L’Écosse, c’est bien pour l’ami Jamie, avec des cocktails pouvant le motiver avant les rencontres, mais un autre projet alléchant attendrait également l’ancien buteur de l’Angleterre.

Naples entre dans la danse

À 38 ans, l’avant-centre a encore de beaux restes et de beaux jours devant lui. Sa dernière saison en Premier League a été plus compliquée, mais pas de quoi le décourager. Au contraire, un cador européen serait sur le coup pour rameuter l’ancien renard dans sa taverne.

Le média anglais rapporte que Naples serait également sur le coup, après la grosse blessure de Romelu Lukaku qui sera absent plusieurs mois. L’occasion de se lancer un (probable) dernier défi pour l’Anglais, mais cette fois à l’étranger.

De Bruyne-Vardy, une connexion qu’on n’aurait pas imaginé en Serie A.

Ah tiens, le Barça copie le PSG pour son troisième maillot...

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine