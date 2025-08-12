Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle

Abline-Isak, même combat.

Le feuilleton du mercato se poursuit. Absent de la pré-saison de Newcastle en Asie sous prétexte d’une légère blessure à la cuisse, Alexander Isak, accompagné de ses envies de départ, était parti s’entraîner dans les infrastructures de la Real Sociedad, son ancien club. Cette situation avait profondément énervé son coach Eddie Howe qui avait déclaré « qu’aucun joueur ne devrait se comporter de la sorte ».

L’Isak en conflit

Cette mise en garde n’a pas freiné les envies de départ d’Isak, bien au contraire. D’après des informations de The Athletic ce mardi, l’attaquant suédois est catégorique : il ne souhaite plus jouer sous le maillot de Newcastle à l’avenir. Alors que les Magpies indiquent qu’il n’est pas sur le marché des transferts, Isak désirerait toujours rejoindre Liverpool.

David Ornstein claims that even if the transfer window closes without him leaving, Alexander Isak views his Newcastle career as over and has no wish to reintegrate 🚨 pic.twitter.com/YNNgeWzMu0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 12, 2025

Fin juillet, les Reds avaient formulé une offre de 140 millions d’euros, refusée par la direction du club du Tyne and Wear Si le conflit entre Isak et Newcastle s’éternise, Liverpool devrait revenir à la charge avec une proposition plus élevée pour enfin s’attacher les services du serial buteur.

L’addition va être salée.

