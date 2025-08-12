S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle

MBC
Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle

Abline-Isak, même combat.

Le feuilleton du mercato se poursuit. Absent de la pré-saison de Newcastle en Asie sous prétexte d’une légère blessure à la cuisse, Alexander Isak, accompagné de ses envies de départ, était parti s’entraîner dans les infrastructures de la Real Sociedad, son ancien club. Cette situation avait profondément énervé son coach Eddie Howe qui avait déclaré «  qu’aucun joueur ne devrait se comporter de la sorte ».

L’Isak en conflit

Cette mise en garde n’a pas freiné les envies de départ d’Isak, bien au contraire. D’après des informations de The Athletic ce mardi, l’attaquant suédois est catégorique : il ne souhaite plus jouer sous le maillot de Newcastle à l’avenir. Alors que les Magpies indiquent qu’il n’est pas sur le marché des transferts, Isak désirerait toujours rejoindre Liverpool.

Fin juillet, les Reds avaient formulé une offre de 140 millions d’euros, refusée par la direction du club du Tyne and Wear Si le conflit entre Isak et Newcastle s’éternise, Liverpool devrait revenir à la charge avec une proposition plus élevée pour enfin s’attacher les services du serial buteur.

L’addition va être salée.

Rebondissement : Šeško aurait finalement choisi Manchester United

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
136

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine