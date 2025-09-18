Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique

Manchester City a tranquillement géré son entrée en lice en Ligue des champions, avec une victoire sans forcer contre un Naples en infériorité numérique (2-0). Ce jeudi, le retour de Kevin De Bruyne à la maison a été supplanté par le cinquantième but d’Erling Haaland en C1 en 49 matchs. Un record.

Manchester City 2-0 Naples

Buts : Haaland (56e) et Doku (65e) pour les Cityzens

Expulsion : Di Lorenzo (19e) pour le Napoli

Après une année cata en Ligue des champions la saison dernière, Manchester City a soigné son retour dans la plus belle des coupes européennes, en disposant facilement du Napoli d’Antonio Conte, dont les affaires se sont très vite compliquées dans cette rencontre. Sans pour autant briller de mille feux, le collectif de Pep Guardiola a assuré l’essentiel en faisant tourner en bourrique son adversaire pendant 90 minutes. Au passage, Erling Haaland est rentré dans l’histoire de la C1, Jérémy Doku s’est lui aussi régalé, et le come-back d’une des légendes du club a vite tourné au vinaigre.

Tentacules serbes

De retour dans son jardin favori, bien avant la déroute, Kevin De Bruyne a eu le temps de faire visiter l’Etihad à ses nouveaux coéquipiers du Napoli, et de voir ce que ça faisait de jouer contre une équipe dont il connaît la moindre combinaison. Maestro du football total de Pep Guardiola pendant neuf belles saisons, l’attaquant belge est passé de l’autre côté de la ligne médiane ce jeudi soir. Cette fois, c’est sous le maillot bleu marine napolitain que KDB a pris part à l’intense pressing cityzen, poussant Giovanni Di Lorenzo, auteur en position de dernier défenseur d’un tacle non maîtrisé sur Erling Haaland, déjà prêt à concrétiser l’offrande de Phil Foden, à la faute ultime. Triple peine pour les Partenopei : carton rouge pour le capitaine napolitain (21e) et un choix tactique « Contesque » qui gâche l’événement du soir et le grand retour de l’idole sur son pré favori.

Kevin De Bruyne was subbed off vs. Man City in the 26th minute following Giovanni Di Lorenzo's red card. Man City fans still stood up and applauded him as he left the pitch 🩵 pic.twitter.com/ivobuWBrDv — ESPN UK (@ESPNUK) September 18, 2025

Remplacé par Mathías Olivera faute d’être numéro 10, c’est depuis les tribunes que De Bruyne assiste au siège des Cityzens face à ses nouveaux compères. Impitoyable quand il s’agit d’enfoncer son hôte, City ne s’attendait certainement pas à tomber sur un os nommé Vanja Milinković-Savić. Tentaculaire, le portier serbe déniché cet été au Torino a annihilé toutes les tentatives mancuniennes du premier acte. Celles de Tijjani Reijnders par trois fois (10e, 40e et 45e+2), même tarif pour Rodri (38e) et Nico O’Reilly (40e). Soit un total de cinq parades à une par rapport à Donnarumma, qui a lui aussi eu le mérite d’empêcher Naples d’ouvrir le score sur sa seule occasion de la première période, et une tête de Sam Beukema repoussée d’une manchette par l’ex-portier du PSG (19e).

Haaland historique, Doku énergique

Il fallait sans doute un peu plus qu’un gardien visiteur en état de grâce pour perturber la bande de Pep, dont la supériorité numérique a fini par faire plier l’insupportable catenaccio mis en place par Antonio Conte. Paradoxalement, c’est après l’entrée d’un sixième défenseur napolitain (Juan Jesus) sur le terrain que City déchiffre le code d’ouverture : lancé sur une douceur piquée de Foden, Haaland cloche à son tour le ballon de la tête pour tromper le longiligne Milinković-Savić (1-0, 56e). Un cinquantième pion en 49 matchs de C1 pour la machine norvégienne, premier modèle de l’histoire à atteindre ce stade de réalisations en si peu de rencontres jouées (et devançant le précédent recordman Ruud van Nistelrooy de 13 matchs).

50 Champions League goals in 49 matches, the fastest to the milestone ever 😮 Erling Haaland. pic.twitter.com/wK4fptHMEN — Premier League (@premierleague) September 18, 2025

À défaut d’être représentée par KDB ce jeudi soir, la Belgique l’aura été joliment par Jérémy Doku. Cerné de près par l’arrière-garde du Napoli durant ses 69 minutes passées sur la pelouse, l’ancien Rennais n’a eu besoin que d’une ouverture signée Reijnders pour s’illustrer, d’un slalom dont lui seul a le secret avant d’ajuster le pauvre Milinković-Savić (2-0, 65e), et de laisser sa place sous une standing-ovation. Une soirée finalement maîtrisée par Manchester City, dont la panne d’inspiration en première période n’aura été que passagère. Avec près de 75% de possession sur tout le match, les Anglais auront dicté la rencontre de bout en bout, et lancé leur nouvel élan européen sans trop se fatiguer avant un choc à la maison ce dimanche contre Arsenal.

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma – Khusanov, R.Dias, Gvardiol (Aké, 80e), O’Reilly – Rodri (N.González, 60e), Reijnders (R.Lewis, 80e), Foden – B.Silva, Doku (Savinho, 69e), Haaland (Bobb, 80e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Naples (4-3-3) : Milinković-Savić – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka (Gilmour, 71e), Anguissa (Elmas, 71e), De Bruyne (M.Olivera, 26e) – Politano (Juan Jesus, 55e), McTominay, Højlund (Neres, 71e). Entraîneur : Antonio Conte.

Revivez le multiplex de la Ligue des champions