Donnarumma déclare sa flamme au Napoli

« Tu viens d’où ? »

L’hiver n’a toujours pas envahi Manchester que Gianluigi Donnarumma semble déjà avoir le mal du pays. Il faut dire que le calendrier n’aide pas à se changer les idées, car pour son premier match de Ligue des champions avec les Skyblues ce jeudi, le nouveau portier de City accueillera Naples, le club de sa région natale. Né à 1h46 de vélo de la cité de Maradona (pas à la vitesse de Marco Pantani, faut le dire), Donnarumma reste attaché à sa bourgade où il a arrêté ses premières frappes, et pris ses premiers coups de crampons.

Nostalgie à l’italienne

En conférence de presse à J-1 du match, le remplaçant d’Ederson est revenu sur sa proximité avec la ville de Campanie : « Mon cœur est très proche de Naples, alors je leur souhaite bonne chance. Je suis très impatient de participer au match de demain. J’aurais été encore plus enthousiaste s’il avait eu lieu à Naples. Toute ma famille est là et tout le monde me soutient », a-t-il annoncé ce mercredi dans des propos rapportés par la BBC. Gigio a beau être sincère, on doute qu’il n’y ait pas un membre de sa famille qui supportera le Napoli jeudi soir.

Son parrain peut-être ?

