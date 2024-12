Wilfried Singo s’excuse auprès de Donnarumma à la suite de leur collision

Marquer un match à sa manière.

L’arrière droit monégasque, Wilfried Singo, a laissé sa trace lors du match entre le PSG et Monaco (2-4) ce mardi soir. À la 17e minute, le joueur ivoirien est entré en collision avec le portier parisien Gianluigi Donnarumma après avoir tenté de l’esquiver lors d’un face-à-face. Pour Singo, pas de sanction, mais le gardien de but, lui, a dû bien évidemment céder sa place. Le club de la capitale communiquera plus tard que son joueur souffrirait d’un traumatisme facial avec de multiples plaies qui le rendrait indisponible pour une durée indéterminée.

Les excuses de Wilfried Singo

Sur les réseaux sociaux, Wilfried Singo a présenté – en français et en italien – ses excuses envers Donnarumma sur sa story Instagram. « Mon geste n’était évidemment pas volontaire, mais j’ai pu constater par la suite qu’il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement. »

