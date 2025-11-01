Le Paris FC fait tomber Monaco

Monaco 0-1 Paris FC

But : Simon (53e)

Fin de série.

Invaincu depuis 13 matchs à Louis II, Monaco a trébuché ce samedi face au Paris FC (0-1). Après sept matchs sans marquer, Moses Simon est sorti de sa disette au bon moment pour le promu. Maxime Lopez a fait la plus grosse partie du boulot en éliminant Stanis Idumbo d’un grand pont et en délivrant son centre droit dans les pieds de son attaquant, qui a conclu l’action du droit, sans contrôler (0-1, 53e). Titulaire pour la deuxième fois de la saison dans les cages parisiennes, Kevin Trapp a aussi rempli sa part du contrat en détournant du bout du pied la frappe de Maghnes Akliouche (58e). Le PFC se hisse ainsi à la dixième place, en repoussant le barragiste à cinq points.

Contre toute attente, le deuxième de Ligue 1 n’a pas réussi à tromper la troisième défense la plus perméable du championnat, échouant là où neuf équipes sur dix avaient réussi jusqu’à présent. Les entrées en jeu de Folarin Balogun (46e), Ansu Fati (61e), Takumi Minamino (61e) et George Ilenikhena (82e) n’y ont rien changé : un seul tir cadré, pas de but marqué et l’ASM se retrouve sous la menace de la meute, emmenée par Marseille, qui joue à Auxerre ce soir.

Seule bonne nouvelle pour l’ASM : son futur adversaire, Bodø/Glimt, a aussi perdu (3-1 contre Valerenga).

