Manchester City, le cul entre deux cycles

Plutôt que de dédier un horrible tifo au gredin Vinícius, voici ce que les fans de City auraient pu écrire : « Calling out to all that I’ve ever known / Here am I, lost and found. » En VF : « En appelant tout ce que j’ai toujours connu. Me voici, perdu et retrouvé. » Les paroles de Falling Down, des gredins d’Oasis, résonnent dans les oreilles de Pep Guardiola au moment de jouer sa saison un 19 février à Madrid. L’entraîneur espagnol himself ne semble pas croire à une qualification, alors qu’’il n’a qu’un but de retard. « La chance pour nous de gagner au Bernabéu, et tout le monde le sait, serait… Je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c’est minime, disait-il ce lundi. Tant qu’il y aura cette opportunité, nous la saisirons. Mais la dure réalité est que nous sommes loin d’être au meilleur de notre forme cette saison. Nous avons réalisé de très mauvaises performances et obtenu de mauvais résultats. » Si Ancelotti avertit du bluff (« Il n’en pense pas un mot »), son homologue ne trouve pas de réponse à cette question : en chute libre, comment se redresser ?

Montagnes russes

Cette saison, quand City a géré, City a rechuté. Après la qualification in extremis contre Bruges, une tôle à Arsenal. Après la démonstration à Ipswich (6-0), la défaite à Paris. Alors pour répondre à la question, le Catalan pourrait d’abord accuser les autres, au premier rang desquels les sacro-saints dieux. Oui, son équipe commet beaucoup trop de boulettes cette année. Au match aller contre le Real Madrid (2-3), Mateo Kovačić ou Ederson peuvent en témoigner.

Le divin chauve pourrait également trouver des explications dans la science du jeu. Les absences d’Oscar Bobb (non) et de Rodri, celui qui sait « regarder court et jouer loin, et regarder loin et jouer court », dixit Paco Seirul.lo, le mentor de Guardiola, dans le dernier So Foot, expliquent cette chute. Sans lui, Manchester City récupère moins haut, a des phases de possession moins tranchantes.

Guardiola pourrait également changer de méthode. Mais excepté sa première saison, Manchester City est allé au minimum en quarts de finale de C1 tous les ans. De la même manière qu’un pays change difficilement de Constitution, un club ne change pas beaucoup de cadre. Demandez au Real Madrid.

Que reste-t-il alors ? Le sang neuf, alors que Pep Guardiola a prolongé jusqu’en 2027, ce qui le pousserait à vingt ans de carrière de coach. « Je suis ici depuis de nombreuses années et nous avons été une équipe extraordinaire, une machine tous les trois jours, disait-il après Madrid. Cette année, j’accepte que l’adversaire soit meilleur. Mais en ce moment, je ne suis pas assez bon pour donner du sang neuf à l’équipe et gérer ces situations. C’est la vérité. »

Comment dire au revoir à une époque dorée

Il suffit de demander à l’Espagne de 2014 ou à l’Allemagne de 2018, il est difficile de dire au revoir à ses lieutenants. « Je ne veux pas renier ma confiance en des joueurs qui restent sur une décennie incroyable », disait Guardiola à la veille du match aller. Il est resté au Bayern trois ans, et n’a pas eu à faire ce travail. Pareil à Barcelone, où il est resté quatre ans. Manchester City est donc le premier club dans lequel le célibataire a des choix à faire. Or le match retour de ce Classique du football moderne se déroule avec l’impression d’une fin de cycle qu’il n’a pas su prévoir ni accepter. Ses légionnaires Ederson, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan et John Stones, des cadres de la campagne de C1 2023, sont cramés, alors que Phil Foden, à 24 ans, semble bouilli et que Jack Grealish ne s’est jamais remis de sa cuite de 2023.

Kyle Walker, en décrépitude athlétique après huit ans de garantie absolue, est parti, mais très tard. La relève, incarnée par Jérémy Doku, Matheus Nunes ou Savinho, n’est pas encore assurée. City a pioché à l’extérieur cet hiver. Omar Marmoush, Nico González, très bons lors de la correction de Newcastle, voire Abdukhodir Khusanov, sont arrivés mais trop tard pour cette saison. City a dépensé 260 millions d’euros cet hiver pour signer six joueurs, alors que la question de la succession de De Bruyne (Florian Wirtz ?) se posera avec insistance cet été. À l’inverse, le Real Madrid se renouvelle. La Casa Blanca a dit au revoir à Karim Benzema après son Ballon d’or, au retraité Toni Kroos, à Casemiro ou encore à Raphaël Varane après des Ligues des champions. Les bons moments, toujours. Après tout, aucun Empire n’a duré éternellement.

Carlo Ancelotti ne sous-estime pas les chances de qualification de Manchester City