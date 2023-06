Les 9 moments forts de Benzema au Real

9 juillet 2009 : Recrutement et présentation à Santiago-Bernabéu

Alors que la direction réalise des présentations immenses pour les « nouveaux galactiques » Kaká et Cristiano Ronaldo, c’est presque en catimini (environ 15 000 personnes) que Karim Benzema fait sa première apparition publique au Santiago-Bernabéu, accompagné par Florentino Pérez et Alfredo Di Stéfano. Le début d’une longue aventure commune, et 35 millions très intelligemment déboursés par le président des Merengues.

10 décembre 2011 : Dans l’histoire du Clásico

21 secondes figées dans le temps. Le but le plus rapide de l’histoire du Clásico. Une autre ligne à ajouter à la liste des records pour celui qui a planté à quinze reprises avec le maillot du Real contre le Barça. Parmi les autres faits d’armes d’El Nueve contre l’ennemi juré, on peut également noter son triplé en demi-finales de Coupe du Roi le 5 avril dernier.

29 octobre 2014 : Le premier brassard de capitaine

Cinq ans après ses débuts, Benzema porte le brassard de capitaine pour la première lors d’un seizième de finale de Coupe du Roi contre l’Unió Esportiva Cornellà, alors pensionnaire de D3. Il faudra attendre le début de la saison 2022-2023 et le départ de Marcelo pour qu’il soit intronisé capitaine numéro un, le Real fonctionnant principalement à l’ancienneté.

24 mai 2014 : La décima

Certes, il ne s’agit pas de la plus grande prestation de Benzema, remplacé à la 79e minute par Álvaro Morata et assistant du banc à la remontada inespérée du Real au bout du temps additionnel puis en prolongation. Mais cette fameuse dixième C1 tant attendue à Madrid est probablement le titre collectif le plus important de sa carrière, du moins celui qui déclenche le règne du Real sur la scène européenne pendant plusieurs années.

26 mai 2018 : Buteur en finale de C1

Là encore, ce n’est pas le plus beau pion de sa carrière, mais bien l’un des plus importants. Nous jouons la 51e minute de ce Liverpool-Real Madrid au stade olympique de Kiev, et Karim Benzema la joue malin au moment où Loris Karius veut relancer à la main. Un but gag, mais un but qui lance le Real vers un triplé en Ligue des champions, la quatrième pour KB9.

28 mai 2022 : Le triomphe européen… en France

Un parcours de champion pour le sacre d’une légende. Auteur de dix buts lors d’une phase à élimination directe exceptionnelle (PSG, Chelsea, Manchester City), Benzema reste muet lors de la finale de Ligue des champions contre Liverpool, relocalisée au Stade de France. Mais le Real s’impose (1-0), remporte sa cinquième Ligue des champions en huit ans et la première depuis le départ de CR7. Une campagne européenne marquée à jamais du sceau de KB9, dans la forme de sa vie.

10 août 2022 : Raúl dans le rétro

La main trop tendre de Kevin Trapp, en Supercoupe d’Europe, permet non seulement au numéro 9 madrilène de sceller le succès des siens (2-0), mais marque également un jour historique : 324e but pour Benzema qui déloge Raúl de la deuxième place au classement des buteurs dans l’histoire de la Maison-Blanche, derrière CR7 (450). La Benz’ terminera finalement avec 354 buts, sans oublier qu’il est le meilleur passeur de l’histoire du club (165 caviars), ainsi que le meilleur buteur français de l’histoire du football (457) devant Thierry Henry (411). Et le compteur tourne encore…

17 octobre 2022 : Consécration ultime, le Ballon d’or

Le rêve de gosse qui devient réalité. Toute une carrière à espérer le toucher du doigt sans jamais donner l’impression de forcer pour y parvenir. Mais ce jour-là, Karim Benzema remporte, comme il aime le dire, le « trophée du peuple » avec une très large avance sur Sadio Mané, son dauphin. Comme un symbole, le Ballon d’or lui est remis par nul autre que Zinédine Zidane.

4 juin 2023 : L’heure des adieux

Quelques semaines après un 25e et dernier titre, record du club à égalité avec Marcelo, Benzema dispute son dernier match avec le Real Madrid. Un match nul (1-1) sans grand enjeu et un dernier pion – sur penalty – avant d’être remplacé dans la foulée et de recevoir l’ovation d’un club, un stade, une ville et bien plus encore. Adiós Karim.

