L'OL a mis fin à une folle série du LOSC

La fin de l’abonnement « Célébrer un but à Pierre-Mauroy ».

Défait sur la plus petite des marges, ce dimanche face à l’Olympique lyonnais (0-1), le LOSC a mis fin à la meilleure série du top 5 européen. Depuis le 12 février 2023 et une victoire face à Strasbourg (2-0), les Lillois ne cessaient de marquer au moins un but dans leur stade Pierre-Mauroy.

Après 60 matchs consécutifs avec au moins un pion inscrit à domicile, dont le dernier par Olivier Giroud en Ligue Europa contre le SK Brann, les supporters des Dogues n’ont pas pu exulter dans leur enceinte pour la première fois depuis plus de deux ans et demi.

Le LOSC a marqué 𝒂𝒖 𝒎𝒐𝒊𝒏𝒔 𝒖𝒏 𝒃𝒖𝒕 lors de ses 60 derniers matchs à domicile 👏 C'est (de loin) la plus longue série en cours parmi les équipes du Top 5, devant le Real Madrid (24 matchs) 🫡 Pour l'occasion, on revoit 60 buts, 1 par match, en 60 secondes 🫡… pic.twitter.com/iPzojb6zHF — LOSC (@losclive) September 26, 2025

Le Real Madrid succède au LOSC

Le LOSC cède désormais sa place au Real Madrid, avec au moins un but marqué au Santiago-Bernabéu depuis seulement 24 matchs, quasiment trois fois moins de rencontres que les Dogues. On retiendra dans ce record les 130 buts lillois à la maison face à 37 adversaires différents. Heureusement, c’est le PSG, leader et deuxième meilleure défense du championnat, qui se présente dans le Nord le week-end prochain.

Tout ça à cause de Mickaël Landreau…

