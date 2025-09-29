Des actes de vandalisme au centre d’entraînement du Paris FC

Un point et des dégâts.

Au lendemain d’un nul arraché sur la pelouse de l’OGC Nice, le club parisien a confirmé qu’un incident s’était produit dans la nuit de samedi à dimanche au sein de son centre d’entraînement situé à Orly. Aux alentours de 5 heures du matin, un groupe d’individus a pénétré par effraction dans l’enceinte du club et a endommagé plusieurs véhicules stationnés sur place. Aucun blessé n’est à signaler.

Une enquête ouverte et une plainte déposée

Le club a immédiatement porté plainte et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet acte. Les autorités sont saisies et le Paris FC assure collaborer pleinement avec elles pour faire toute la lumière sur les faits.

Communiqué officiel du Paris FC — Paris FC (@ParisFC) September 29, 2025

Dans un communiqué, le club a condamné « avec la plus grande fermeté » ce vandalisme, soulignant son attachement à la sécurité de ses installations et à la protection des biens de ses salariés. Le Paris FC indique par ailleurs qu’il prévoit de déployer des mesures complémentaires afin de renforcer la surveillance de son centre d’entraînement et de prévenir de futurs incidents.

Ce n’était pas compris dans le pack apprentissage de la Ligue 1, une telle mésaventure.

