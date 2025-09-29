S’abonner au mag
Le retour de Neymar sur les terrains repoussé à plus tard

Le retour de Neymar sur les terrains repoussé à plus tard

Non, Neymar n’a pas joué son dernier match avec Santos.

En revanche, l’absence du Brésilien devrait être encore prolongée, après sa blessure mi-septembre. Ce dimanche, le président de Santos, Marcelo Teixeira, a expliqué que l’attaquant souffrait d’une lésion au muscle fémoral de la cuisse droite et qu’il allait falloir attendre le mois de novembre pour le voir revenir sur les terrains. 

Santos joue son maintien

Pile dans les temps pour disputer les dernières journées du championnat, alors que son club, qui se bat pour se maintenir, pointe actuellement à la 16e place, à cinq points de la zone de relégation.

Interrogé sur la non-convocation de Neymar avec la sélection brésilienne au début du mois de septembre, Carlo Ancelotti avait demandé à l’ancien joueur du PSG d’être à 100% pour qu’il puisse revêtir le maillot de la Seleção. Avec cette nouvelle blessure, le capitaine de Santos peut déjà tirer un trait sur les derniers matchs de qualification au prochain Mondial prévus les 10 et le 14 octobre prochain.

Ronaldinho et Cafu, eux, ne l’attendent plus en sélection.

