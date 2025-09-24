S’abonner au mag
L’équipe de France de foot-fauteuil sacrée championne d’Europe

Cocorico !

La France du foot-fauteuil est sur le toit de l’Europe. Après avoir remporté l’EPFA Nations Cup en 2014, les Bleus ont récidivé, ce mercredi. Face au rival anglais, vainqueur de la dernière édition, en 2019, Aurélien Fillatre a inscrit l’unique but de ce match âpre pour offrir le titre à sa sélection. C’est la troisième fois en autant de finales que les deux équipes se jouent le titre.

Avant ça, l’équipe de France avait survolé la compétition. En phase de poules, elle n’avait fait qu’une bouchée de l’Irlande du Nord (5-1), de l’Allemagne (10-0), de l‘Espagne (7-0) et de la Belgique (5-0), terminant évidemment première sans trembler. Face à l’Italie, pays hôte de la compétition, les Bleus n’avait pas eu beaucoup plus de mal dans le dernier carré avec une nouvelle large victoire (5-0). De quoi confirmer un peu plus la première place mondiale de la discipline.

« Et Fillatre, Ballon d’or ! » 

Tchouaméni devrait rater le prochain rassemblement avec les Bleus

EL

