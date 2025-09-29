La FIFPro met une nouvelle fois en garde contre le surmenage des joueurs

Comme un air de déjà-vu.

Le nouveau rapport annuel de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, sonne comme un rappel à l’ordre pour les clubs pressés d’empiler les trophées sans lever le pied. Et surtout pour le PSG, dont l’infirmerie ressemble désormais à une salle de fitness aux heures de pointe. Dembélé, Doué, João Neves, Barcola, Vitinha, Fabian Ruiz, Marquinhos ou encore Kvaratskhelia : tous ont fini par céder, comme si c’était écrit d’avance.

Sept jours de prépa, c’est loin d’être assez

L’étude, réalisée avec 70 experts médicaux et spécialistes de la performance, rappelle que pour tenir debout une saison entière, un joueur a besoin d’au moins 28 jours de repos et d’autant de préparation. Paris, dopé par sa finale de Coupe du monde des clubs et sa saison XXL, n’a coupé que 22 jours avant de reprendre l’entraînement après seulement… 7 jours de prépa. Résultat : quatre Parisiens font partie du top 10 des joueurs les plus utilisés de la planète en 2024-2025, João Neves (76), Fabian Ruiz (73), Désiré Doué (73) et Achraf Hakimi (71).

L’étude désigne le football comme « une exception mondiale en matière de protection des joueurs », avec en moyenne « trois semaines de repos pour un joueur d’un grand club européen et d’une équipe nationale », contre 14 à 23 semaines pour un joueur de NBA, selon son parcours en play-offs.

La FIFPro a aussi mis le projecteur sur la chaleur extrême subie cet été, notamment lors de la Coupe du monde des clubs, réclamant le report des matchs au-delà de 28°C. Et avec un Mondial à 48 équipes prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le syndicat redoute un nouvel été à consommer les organismes. Dans le viseur également, l’usage immodéré des jeunes joueurs, incarné par Lamine Yamal et ses 8 158 minutes disputées en 2024. Comme le résume Alexander Philips, secrétaire général de la FIFPRO : « Le business des clubs doit comprendre que le système ne marche pas. Quand les deux derniers Ballons d’or (Rodri et Dembélé) sont allés chercher leur trophée en béquilles, ce n’est sans doute pas un hasard. »

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu.

Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice