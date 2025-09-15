S’abonner au mag
  • International

L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs

TM
L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs

Parce qu’il n’est jamais trop tard.

Dans un communiqué commun publié ce lundi, Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, et David Terrier, le président de la FIFPro Europe, ont tiré la sonnette d’alarme et réclamé de nouvelles mesures pour protéger la santé des joueurs. Dans ce dernier, les deux hommes admettent que la surcharge des calendriers est arrivée à un « point critique ». Le timing de cette sortie n’est pas anodin puisque de nombreuses blessures sont intervenues lors de la dernière fenêtre internationale, notamment celles de Lamine Yamal, de Désiré Doué ou encore d’Ousmane Dembélé. À la suite de ces pépins, le Paris SG, mais aussi Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, étaient montés au créneau pour se plaindre de la gestion des joueurs.

« Il est plus important que jamais de collaborer »

« Le football en équipes nationales demeure un pilier de l’identité et de l’unité de l’Europe, a-t-on pu lire dans le communiqué. Face à l’augmentation des exigences envers les joueurs, il est plus important que jamais de collaborer – avec les associations nationales, les ligues, les clubs et les joueurs – afin de trouver des solutions équilibrées pour l’avenir du sport. » Il est précisé également l’importance d’établir « des protocoles qui protègent le bien-être des joueurs ».

Paroles, paroles.

Le sale dimanche des Lensois à Paris : « L’impression d’être traités comme des délinquants notoires »

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Logo de a compétition Ligue 1
Bradley BARCOLA of Paris Saint-Germain celebrate after scores and VITINHA of Paris Saint-Germain during the Ligue 1 McDonald's match between Paris and Lens at Parc des Princes on September 14, 2025 in Paris, France. (Photo by Ewen Gavet/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Bradley BARCOLA of Paris Saint-Germain celebrate after scores and VITINHA of Paris Saint-Germain during the Ligue 1 McDonald's match between Paris and Lens at Parc des Princes on September 14, 2025 in Paris, France. (Photo by Ewen Gavet/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • En partenariat avec Betsson
Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine