L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs

Dans un communiqué commun publié ce lundi, Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, et David Terrier, le président de la FIFPro Europe, ont tiré la sonnette d’alarme et réclamé de nouvelles mesures pour protéger la santé des joueurs. Dans ce dernier, les deux hommes admettent que la surcharge des calendriers est arrivée à un « point critique ». Le timing de cette sortie n’est pas anodin puisque de nombreuses blessures sont intervenues lors de la dernière fenêtre internationale, notamment celles de Lamine Yamal, de Désiré Doué ou encore d’Ousmane Dembélé. À la suite de ces pépins, le Paris SG, mais aussi Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, étaient montés au créneau pour se plaindre de la gestion des joueurs.

« Il est plus important que jamais de collaborer »

« Le football en équipes nationales demeure un pilier de l’identité et de l’unité de l’Europe, a-t-on pu lire dans le communiqué. Face à l’augmentation des exigences envers les joueurs, il est plus important que jamais de collaborer – avec les associations nationales, les ligues, les clubs et les joueurs – afin de trouver des solutions équilibrées pour l’avenir du sport. » Il est précisé également l’importance d’établir « des protocoles qui protègent le bien-être des joueurs ».

Paroles, paroles.

