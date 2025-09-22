2024 l'a prouvé : être nommé au Ballon d'or n'est pas forcément une si bonne nouvelle

Vous êtes sûr de vouloir en être ?

À quelques heures du couronnement du Ballon d’or 2025, les nominés de ce cru, et surtout le grand favori Ousmane Dembélé, devraient peut-être vendre leurs costumes sur Vinted ou encore passer leurs soirées devant le Classique OM-PSG au lieu de poser leurs fesses sur les sièges du théâtre du Châtelet. La raison : les semaines catastrophiques vécues par les joueurs du top 30 en 2024, après leur passage (ou non) sur le tapis rouge en octobre dernier.

Des BO poissards

Tout d’abord, le vainqueur Rodri. Blessé toute la saison, le lauréat 2024 a laissé ses copinous de Manchester City vivre la pire année de l’ère Guardiola. Malheureux deuxième, Vinícius Júnior a, lui, vécu une saison en dents de scie et ne semble s’être jamais remis de ce soi-disant vol au point de devenir remplaçant au Real Madrid. Le podium de ces infortunés est complété par Jude Bellingham, moyen après une première saison exceptionnelle à Madrid.

La suite du classement illustre à merveille cette malédiction du BO 2024. Dani Carvajal a troqué le football pour le MMA, Erling Haaland n’a pas terminé meilleur buteur de Premier League, Kylian Mbappé n’a toujours pas eu le permis, Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoğlu ont fait une année blanche, Toni Kroos et Mats Hummels ont carrément pris leurs retraites et Phil Foden n’a pas eu d’enfant.

6 nominés sur 30 auteurs d’une belle saison

Plus bas, Ademola Lookman s’est embrouillé avec ses dirigeants, Dani Olmo a contracté deux blessures, Nico Williams n’est même pas venu au Barça, Granit Xhaqa est parti vivre à Sunderland, Emiliano Martinez a été surclassé par Marco Bizot (cheh), Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Declan Rice et William Saliba restent de beaux perdants sous Mikel Arteta, Antonio Rudiger est devenu un lanceur de glaçons, Ruben Dias a contracté trois blessures alors qu’Artem Dovbyk est devenu un attaquant surcoté.

Au final, seuls les nominés Lamine Yamal, Harry Kane, Florian Wirtz, Álex Grimaldo, Federico Valverde et Vitinha, le seul joueur du PSG nommé la saison dernière, ont réalisé une belle saison après s’être hissés dans le top 30 du Ballon d’or 2024.

Assez pour déjà dégoûter Dembélé du Ballon d’or ?

