Info So Foot : il fait beau à Marseille

Évelyne Dhéliat pour vous servir.

Reporté ce lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or, en raison des orages violents qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le match OM-PSG se jouera dans de bonnes conditions météorologiques. D’après nos envoyés spéciaux, le beau temps a fait son retour. Et selon les bulletins de Météo France publiés, il fera aux alentours de 20 degrés à l’heure du coup d’envoi, sans pluie, sans orage, mais avec un vent calme de 15km/h.

Mise au vert avant l’heure

Après avoir essuyé 80 millimètres de pluie dans la soirée, le peuple marseillais a retrouvé son habituel ciel bleu ce lundi, lorsque les intempéries se sont dirigées vers la Corse. Depuis ce matin, le 13 est même de retour en « vigilance verte », synonyme d’aucune alerte particulière. Bref, les deux équipes disputeront ce match dans des conditions idéales pour taper le ballon rond.

Aux Marseillais de faire parler la foudre.

