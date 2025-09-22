S’abonner au mag
À quelle heure sera remis le Ballon d'or après OM-PSG ?

À quelle heure sera remis le Ballon d’or après OM-PSG ?

Le foot avant les petits fours.

C’est une hérésie absolue pour certaines, une broutille pour d’autres : l’affiche entre l’OM et le PSG se jouera ce soir en même temps que la cérémonie du Ballon d’or. La dernière rencontre de la 5e journée de Ligue 1 débutera à 20 heures au Vélodrome et, surprise, ne devrait pas empêcher les supporters parisiens (et les autres) de suivre la remise du trophée individuel le plus célèbre du foot.

Le Ballon d’or devrait être remis après OM-PSG

Les festivités au théâtre du Châtelet, à Paris, commenceront plus tôt dans la soirée. Le classement de la 30e à la 11e place sera dévoilé à partir de 17 heures, avant que la cérémonie ne soit lancée à 19h30 en présence d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves et sans doute Nasser al-Khelaïfi, qui auront tous un œil sur leurs téléphones.

La soirée diffusée sur La Chaîne L’Équipe devrait s’étirer en longueur, entre traditionnels blablas et la remise des autres prix qui devrait arriver aux alentours de 21 heures. Celui qui obsède le plus grand nombre, le Ballon d’or masculin, devrait être annoncé en fin de cérémonie, entre 22h30 et 23 heures. 

Sinon, il y a toujours la possibilité de choisir L’Amour est dans le pré sur M6.

OM-PSG face au Ballon d’or : le terrain d’abord

