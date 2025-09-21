Ballon d’or ou Classique ? Nasser al-Khelaïfi a fait son choix

Le boss du PSG a vite tranché.

Alors, Ballon d’or ou Classique OM-PSG ? Reporté par la préfecture des Bouches-du-Rhône et la LFP à lundi 20h en raison de prévisions météo défavorables, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’or qui pourrait voir le sacre d’Ousmane Dembélé, le Classique fait beaucoup parler et pousse les fans de foot au choix cornélien. Ce n’est apparemment pas un problème pour Nasser al-Khelaïfi. Selon RMC Sport, le patron du PSG aurait fait son choix, et privilégierait sa présence à la cérémonie du Ballon d’or plutôt qu’au match de son équipe.

« Pas enchantés mais très corrects »

Il en est de même pour le club parisien, qui songe à quand même former une délégation pour accompagner son attaquant star dans la quête du graal de tout footballeur, et pousserait tout de même pour jouer la rencontre quelques heures avant la grande cérémonie.

Rentrés à Paris entre-temps, ce pourrait être à des centaines de kilomètres que les coéquipiers de Dembélé pourraient le savoir gagnant du Ballon d’or. Interrogé sur les ondes de nos confrères, le préfet des Bouches-du-Rhône Georges-François Leclerc confie ce dimanche que les décideurs du PSG « n’étaient pas enchantés mais ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se joue ce soir, mais ils ont accepté cette décision. »

Alors, tapis rouge ou tapis vert ?

