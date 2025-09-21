Le match OM-PSG reporté à lundi en même temps que le Ballon d’or

Le lundi au soleil.

L’affiche entre l’OM et le PSG n’aura pas lieu, ce dimanche soir, en raison des fortes intempéries prévues à Marseille dans la soirée, a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP à moins du huit heures du coup d’envoi. Face à cette situation, la LFP a donc décidé de reprogrammer la rencontre ce lundi 22 septembre à 20h. Soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’or qui pourrait sacrer un joueur du Paris Saint-Germain.

Le Classique @OM_Officiel - @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

La LFP n’avait pas vraiment le choix de la date finalement, car son règlement est plutôt clair, comme indiqué par l’article 548 concernant les conditions de report d’un match remis ou arrêté pour intempéries : « Lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »

Le soleil étant attendu ce lundi à Marseille, le match devait donc se jouer ce 22 septembre. Un coup dur pour la cérémonie du Ballon d’or où plusieurs joueurs du PSG sont attendus et lors de laquelle Ousmane Dembélé, blessé et indisponible pour le Classique, est le favori pour être sacré.

Si c’est finalement Achraf Hakimi qui remporte le Ballon d’or, nous pourrions assister à une soirée légendaire.

