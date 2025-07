Ne pas faire l’année de Kroos.

Déjà un an que Toni Kroos a décidé de raccrocher les crampons et déjà un an que le Real Madrid semble en panne d’inspiration dans son entrejeu. Il n’y a pas à dire, le départ à la retraite de Toni à seulement 34 ans a laissé un vide. Une décision compliquée à comprendre pour les fans madrilènes, habitués à voir des joueurs comme Luka Modrić pousser le bouchon pour continuer à jouer, mais que Toni Kroos a expliquée au journal El Pais.

« La meilleure chose à faire est de partir en beauté »

« La meilleure chose à faire est de partir en beauté, a-t-il avoué. Vous partez avec un grand sentiment parce que c’est vous qui avez pris la décision. Et avant que quelqu’un ne m’envoie sur le banc parce que je ne suis pas bon ou plus aussi important pour l’équipe, comme je l’ai été jusqu’à la fin, j’ai préféré partir. Ni mon entraîneur, ni ma famille, ni mon corps n’allaient me dire quand prendre ma retraite. Je pense qu’il est difficile de faire mieux que ce que j’ai fait lors de ma dernière saison : je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions. Adios. »

Et puis c’est un bel âge pour se mettre au padel.

