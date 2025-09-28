S’abonner au mag
Ousmane Dembélé transféré au Qatar

JD
Rééducation forcée.

Toujours sous le coup de sa blessure à la cuisse droite, subie le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé va passer la seconde pour sa réathlétisation. Après s’être offert un dernier kif ballondoresque au Parc des Princes ce samedi soir, en clôture d’une soirée de gala lors de laquelle son PSG a battu l’AJ Auxerre (2-0), l’attaquant parisien est sur le point de s’envoler pour le Qatar.

Dans un très court communiqué publié ce dimanche soir, la direction du club de la capitale a informé ses supporters de la suite du programme de leur chouchou : « Dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à Aspetar, à Doha, cette semaine. » Pour combien de temps ? Mystère, même si l’intéressé promettait ce samedi qu’il sera « de retour très bientôt ».

Aspetar est un hôpital de chirurgie orthopédique basé dans la capitale qatarienne et où les blessés du PSG ont l’habitude de se rendre après avoir subi une blessure. Sur place, Dembélé retrouvera Désiré Doué, João Neves, Fabian Ruiz et Marquinhos.

Parfait, il manquait justement un joueur pour taper un five contre l’équipe des infirmiers.

Ousmane Dembélé, ça n’a pas de prix

JD

