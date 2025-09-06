Service minimum pour l’Angleterre contre Andorre

Angleterre 2-0 Andorre

Buts : Garcia (25e CSC) et Rice (67e)

Angleterre, on dort.

Sans énergie, l’Angleterre n’a jamais vraiment accéléré, profitant des largesses d’Andorre pour s’offrir une toute petite victoire (2-0). Sa quatrième en quatre rencontres dans ces éliminatoires, qui la rapproche encore un peu plus de l’Amérique, avant d’aller défier la Serbie mardi soir. Avant cela, Villa Park aura longtemps patienté avant de trouver une raison de s’enthousiasmer. Jusqu’à ce centre de Noni Madueke dévié dans son propre but par la tête du malheureux Christian Garcia (1-0, 25e).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - 🇦🇩 Parfaitement servi par Reece James, Declan Rice ajuste le gardien andorran pour le deuxième but anglais ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/tAjvzJXsZA — L'Équipe (@lequipe) September 6, 2025

Le seul éclair du premier acte. Au retour des vestiaires, Iker Alvarez réalise des miracles dans son but devant Eberechi Eze ou Elliott Anderson et le break se fait attendre. Il viendra finalement d’un coup de casque de Declan Rice, qui soulage tout un pays en reprenant victorieusement un centre de Reece James (2-0, 67e). Trois points précieux, mais pas vraiment d’enseignements pour Thomas Tuchel, donc.

C’est pas encore l’Amérique.

