S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Angleterre-Andorre (2-0)

Service minimum pour l’Angleterre contre Andorre

TB
Service minimum pour l&rsquo;Angleterre contre Andorre

  Angleterre 2-0 Andorre

Buts : Garcia (25e CSC) et Rice (67e)

Angleterre, on dort.

Sans énergie, l’Angleterre n’a jamais vraiment accéléré, profitant des largesses d’Andorre pour s’offrir une toute petite victoire (2-0). Sa quatrième en quatre rencontres dans ces éliminatoires, qui la rapproche encore un peu plus de l’Amérique, avant d’aller défier la Serbie mardi soir. Avant cela, Villa Park aura longtemps patienté avant de trouver une raison de s’enthousiasmer. Jusqu’à ce centre de Noni Madueke dévié dans son propre but par la tête du malheureux Christian Garcia (1-0, 25e).

Le seul éclair du premier acte. Au retour des vestiaires, Iker Alvarez réalise des miracles dans son but devant Eberechi Eze ou Elliott Anderson et le break se fait attendre. Il viendra finalement d’un coup de casque de Declan Rice, qui soulage tout un pays en reprenant victorieusement un centre de Reece James (2-0, 67e). Trois points précieux, mais pas vraiment d’enseignements pour Thomas Tuchel, donc.

C’est pas encore l’Amérique.

Thomas Tuchel pas tendre avec ses joueurs

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Ukraine-France (0-2)
Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine