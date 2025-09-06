Kylian Mbappé : « Lunaire d'atteindre ce chiffre »

Avis aux amateurs d’anis, Kylian Mbappé en est à 51.

51 buts avec l’équipe de France, oui. Soit le même nombre que Thierry Henry, qu’il a donc égalé : en marquant la réalisation du break contre l’Ukraine dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’avant-centre a ainsi fait gagner les Bleus tout en rejoignant l’ancien attaquant d’Arsenal au deuxième rang des meilleurs scoreurs de l’EDF. « Maintenant, je souhaite le dépasser, a dès lors réagi le joueur du Real Madrid, au micro de TF1. C’est un honneur d’égaler un joueur comme Thierry Henry, tout le monde sait ce qu’il représente pour les Français. C’est quelqu’un qui a ouvert la voie, et qui a fait d’énormes choses. J’ai beaucoup de respect, d’admiration pour lui. Atteindre ce genre de chiffre, c’est lunaire. Je veux continuer, j’aime ça. »

De son côté, Didier Deschamps a un peu parlé de tactique face aux médias et notamment du pressing effectué par ses hommes : « C’est très énergivore d’aller chercher haut, de presser. Cela a commencé par les attaquants, qui ont fait beaucoup de courses. On a mis moins d’intensité dans les courses ensuite, mais maîtriser tout pendant 90 minutes… On ne peut pas le faire tout le temps, parce que ça coûte beaucoup d’énergie. Il faut éviter de rester entre deux et être mieux positionné, les intentions sont là. On l’avait fait en mars et en juin, avec des adversaires différents. On a eu cette capacité à récupérer haut, et à presser. C’est intéressant, mais physiquement… Conserver ce système est possible, mais je ne dis pas que c’est simple. »

Surtout avec la blessure d’Ousmane Dembélé, spécialiste en la matière.

Kylian Mbappé : le syndrome du sauveur