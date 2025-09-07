S’abonner au mag
L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe

L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe

Dramatique.

Alors qu’il est en Pologne avec la sélection ukrainienne, que la France a battue vendredi (2-0), Georgiy Sudakov a appris à distance que son appartement situé à Kiev a été en partie détruit par l’explosion d’un missile russe dans la nuit de samedi à dimanche. Sur son compte Instagram, le milieu offensif a partagé une photo des dégâts.

Sa famille saine et sauve

Si Sudakov était absent, sa famille était restée à Kiev au moment des faits, selon le joueur : « Ma femme enceinte de huit mois, ma fille et ma mère étaient à la maison à ce moment-là. » Les trois femmes ont pu rejoindre un abri antiaérien avant l’impact du missile russe, tombé en pleine nuit. Toujours dans son post, l’Ukrainien déclare : « Les agresseurs du pays voisin prétendront que mon bâtiment sert à stocker du matériel militaire. »

L’horreur.

