L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe

Alors qu’il est en Pologne avec la sélection ukrainienne, que la France a battue vendredi (2-0), Georgiy Sudakov a appris à distance que son appartement situé à Kiev a été en partie détruit par l’explosion d’un missile russe dans la nuit de samedi à dimanche. Sur son compte Instagram, le milieu offensif a partagé une photo des dégâts.

Sa famille saine et sauve

Si Sudakov était absent, sa famille était restée à Kiev au moment des faits, selon le joueur : « Ma femme enceinte de huit mois, ma fille et ma mère étaient à la maison à ce moment-là. » Les trois femmes ont pu rejoindre un abri antiaérien avant l’impact du missile russe, tombé en pleine nuit. Toujours dans son post, l’Ukrainien déclare : « Les agresseurs du pays voisin prétendront que mon bâtiment sert à stocker du matériel militaire. »

