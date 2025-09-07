Disneyland s’excuse auprès de Raphinha

Kamoulox encore plus improbable.

Ce samedi a été marqué par une embrouille opposant Disneyland Paris à Raphinha. En rassemblement avec le Brésil dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, le meneur de jeu a en effet relaté un incident ayant affecté sa famille, en visite chez Mickey. D’après Raphinha, l’une des mascottes du parc d’attraction aurait ainsi refusé de prendre son fils dans ses bras, en raison de sa couleur de peau. « Vos employés sont horribles. Ils ne devraient pas traiter les gens de cette manière, surtout un enfant. Ils sont censés rendre les enfants heureux, pas les mépriser. Je préfère appeler cela du mépris plutôt qu’autre chose. C’est une honte » a écrit les joueurs, qui a accompagné son communiqué de plusieurs vidéos.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Ces potentielles accusations racistes ont alors poussé la direction de Disneyland Paris a présenté ses excuses à la famille dans les colonnes du Parisien : « Nous souhaitons proposer une expérience magique pour chacun de nos visiteurs sans exception. Nous sommes en contact régulier avec la famille depuis hier (vendredi), et leur avons organisé deux nouvelles rencontres magiques avec les personnages de leur choix. » De quoi faire redescendre les tensions.

C’est donc ça, la magie de la Coupe de France Disneyland.

Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde