Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie

Lituanie 2-3 Pays-Bas

Buts : Gineitis (36ᵉ) et Girdvainis (43ᵉ) pour la Lituanie // Depay (11ᵉ, 64ᵉ), Timber (33ᵉ) pour les Oranjes

Un ascenseur émotionnel.

Opposés à la Lituanie ce dimanche après-midi pour leur première rencontre dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas se sont extirpés du piège tendu par leur adversaire du soir (2-3). Si les Oranjes ont parfaitement débuté la rencontre avec le 51ᵉ but de Memphis Depay, lui permettant de devenir meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, et que le break a même été inscrit par Quinten Timber suite à un cafouillage dans la défense lituanienne, les hommes de Ronald Koeman n’étaient pas au bout de leurs surprises. Trois minutes après, Gvidas Gineitis a profité de la bonne percée de Justas Lasickas pour tromper Bart Verbruggen d’une belle frappe croisée avant qu’Edvinas Girdvainis ne l’imite en plaçant sa tête sur un coup franc.

https://x.com/lachainelequipe/status/1964741614821093466

Depay, l’homme providentiel

Heureusement pour les Oranjes, Memphis Depay, sur un petit nuage suite à son nouveau record, a profité d’un centre millimétré de Daniel Malen pour crucifier Edvinas Gertmonas d’un coup de casque croisé pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la partie. S’ils ont souffert en fin de rencontre, les Pays-Bas sont parvenus à faire le dos rond pour conserver le score et valider ce premier succès dans cette campagne qualificative. Prochain rendez-vous pour les Bataves ce mardi à Malte.

L’important c’est les trois points.

