Revivez Ukraine-France (0-2)

Après une superbe première période, où Olise a ouvert le score, les Bleus se sont un peu endormis au retour des vestiaires. Alors que Doué et Dembélé sont tous les deux sortis pour des alertes musculaires, c'est Mbappé qui a fermé la boutique à 10 minutes du terme avec son 51e but en Bleu !

Bonne première pour la bande à DD !