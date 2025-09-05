- Mondial 2026
- Qualifs
- Ukraine-France
Revivez Ukraine-France (0-2)
Sur ce, c'est l'heure de se quitter.
Bonne soirée tout le monde, allez les Bleus et n'oubliez pas demain de faire vos devoirs : matter la compil du soir de Koné et Olise !
Plusieurs satisfactions pour la France tout de même ce soir :
- la charnière centrale
- Mr Manu Koné
- sa majesté Michael Olise
Après une superbe première période, où Olise a ouvert le score, les Bleus se sont un peu endormis au retour des vestiaires. Alors que Doué et Dembélé sont tous les deux sortis pour des alertes musculaires, c'est Mbappé qui a fermé la boutique à 10 minutes du terme avec son 51e but en Bleu !
Bonne première pour la bande à DD !
Et c'est fini ! Victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine 2-0, grâce à Olise et Mbappé !
Maignan conserve le clean sheet face à Vanat ! Super arrêt du gardien des Bleus !
🔀 Changement pour la France. Maghnes Akliouche remplace Michael Olise, énorme ce soir !
Grande première pour Akliouche !!
🔀 Changement pour la France. Malo Gusto remplace Jules Koundé.
Oh le Kyksssss. Il est seul dans la profondeur, Trubin face à lui, deux coéquipiers en retrait, mais il tente un piqué complètement foiré. Dommage !
Et une nouvelle intervention bien solide d'Upamecano ! Gros match de la charnière tricolore ce soir.
Mbappé confirme quant à lui que sa mauvaise passe en sélection est derrière lui, comme Thierry Henry très bientôt. Peut-être même avant la fin de soirée. Qui sait ?
Le double contact d'Olise, c'est douuux.
Bon et bien on dirait que les Français vont s'imposer, c'est presque certain désormais. Il fait du bien ce but !
Sublime ouverture de Thchouameni pour le Kyks, qui prend Zabarnyi de vitesse, avant de finir devant Trubin ! Ouf de soulagement pour les Bleus !
⚽ But de Kylian Mbappé pour la France !
MBAPPE EGALE THIERRY HENRY !!! Les Français soufflent un bon coup !
🔀 Changement pour la France. Hugo Ekitike remplace Ousmane Dembélé.
Première sélection pour le nouveau joueur de Liverpool !
Le numéro 7 des Bleus se plaint de l'arrière de la cuisse droite et va très certainement sortir. Après Doué, ça fait beaucoup physiquement pour les joueurs parisiens ce soir.
🔀 Changement pour l'Ukraine. Oleksandr Nazarenko remplace Oleksandr Zubkov.
🔀 Changement pour l'Ukraine. Vladyslav Vanat remplace Artem Dovbyk.
🔀 Changement pour la France. Adrien Rabiot remplace Bradley Barcola.
Barcola mais c'est pas possible....
Nouvelle récup de Koné, nouvelle chevauchée d'Olise (monstrueux) qui envoie Barcola au face à face... Mais malheureusement l'ailier s'emmène mal le ballon avant de chercher à son tour un pigeon en tribunes.
Un pigeon de touché pour Dembélé sur cette frappe du gauche. Ça fait surtout un supporter tout heureux de récuperer le ballon !
Et voilà que les Français remettent le pied sur le ballon et calment un peu les ardeurs adverses.
Gros temps faible bleu, ils n'ont plus du tout le contrôle de la rencontre !
L'Ukraine encore à deux doigts d'égaliser !!! Maignan repousse difficilement un coup franc, Kaliuzhny reprend d'une frappe que Zabarnyi dévie de la tête, avant de fracasser le poteau. C'est de plus en plus chaud sur le but tricolore.
Oh le sauvetage sur la ligne de Konaté sur cette tête de Dovbyk ! C'est très beau, mais ça montre surtout que les Français reculent trop depuis plusieurs minutes !
Est-ce que ce ne serait pas l'heure de faire quelques changements pour DD ? Histoire de redonner un peu d'allant aux Bleus.
On joue plus haut côté ukrainien et ça donne de plus longues phases de construction. Aux Bleus d'en profiter pour piquer en contre.
C'est mieux pour les Bleus là, mais comme en tout début de rencontre, ça manque de tranchant dans les zones de vérité.
Et si Didier Deschamps avait trouvé une paire de milieux ce soir ? Solide perf du duo Koné-Tchouameni jusqu'ici !
Oh le ballon par-dessus de Tchouameni pour Dembélé ! Le Français reprend de volée en se retournant mais bute sur la très bonne sortie de Trubin, en forme ce soir.
Encore un sacré boulot de Manu Koné pour décaler Barcola ! Le centre n'est pas bon mais ça revient sur Olise qui manque le cadre de volée !
On voit un peu plus les Ukrainiens en ce début de second acte, notamment Sudakov, bien plus en vue.
Gutsulyak reste au sol après une intervention de Manu Koné. Le numéro 9 se relève difficilement mais garde sa place sur le terrain.
Petit temps morts, alors que Manu Koné a pris un coup, sans conséquence.
Olise quand même, cette qualité de passe... Même si c'est un peu trop long pour Mbappé à l'instant, le Munichois apporte en permanence du danger.
Et c'est reparti !
🔀 Changement pour la France. Ousmane Dembélé remplace Désiré Doué, qui a ressenti une petite gêne au mollet selon Didier Deschamps.
Retour des joueurs sur la pelouse, en espérant voir le même sérieux de la part des Bleus sur ces 45 dernières minutes !
Très beau premier acte des Tricolores et un avantage au score mérité. Des attaquants qui permutent et provoquent, des milieux qui récupèrent de partout et une défense appliquée, la recette est bonne pour le moment !
On se retrouve dans une dizaine de minutes les amis, à tout !
C'est chose faite et c'est la pause ! 1-0 pour les Bleus !
Corner pour l'Ukraine juste avant la pause, il faut rester sérieux !
Au tour de Mbappé de mettre le feu côté gauche, mais son centre est contré par un sérieux Zabarnyi.
Petit coup de mieux pour l'Ukraine, qui sort la tête de l'eau.
Mbappé qui résiste à deux défenseurs et qui gratte le corner ! Encore une belle passe d'Olise !
Didier Deschamps a bien fait de mettre Mike Maignan titulaire, ça permet à Lucas Chevalier de vivre une nouvelle expérience. Au lieu de se faire chier sur le terrain comme en club, il se fait chier sur le banc.
Huit tirs à rien pour les Bleus ! Grosse perf ce soir, ça faisait longtemps.
Et encore une belle remise de Koné vers Barcola, contré au dernier moment ! Ça chauffe sur le but ukrainien.
Beau mouvement des Bleus alors que Tchouameni combine avec Doué côté droit. Le Parisien remet au Madrilène qui manque le cadre, après avoir un peu foiré son contrôle.
C'est de plus en plus dur pour les Ukrainiens de se dégager depuis quelques minutes. Gros travail des Bleus à la récupération, avec un Manu Koné au four et au moulin !
Et encore Olise qui s'en va tacler pour gratter la gonfle ! Match très complet des Français pour le moment.
Beaucoup d'engagement de par et d'autre ! Ça va un peu dans tous les sens et les Bleus récupèrent beaucoup de ballons intéressant. Ici, Doué obtient un corner.
Les 4 de devant font un sacré boulot au pressing, dommage que les milieux ne montent pas un peu plus chercher les ballons 50/50 de la relance ukrainienne.
Bon et bah pour le moment, c'est très sérieux de la part des Bleus ! Ça fait plaisir !
Mbappé à l'entrée de la surface, c'est au-dessus ! Première frappe du capitaine ce soir, pour qui c'est la 91e sélection ce soir.
Petit festival de Barcola côté gauche ! Il tente de servir Mbappé mais c'est repris par la défense. L'Ukraine ne ferme pas du tout le jeu et les Français se régalent des espaces !
QUEL ARRET DE TRUBIN DEVANT OLISE !
Presque dans la même position que sur son but, l'attaquant français récupère un ballon cafouillé par la défense ukrainienne et frappe directement au but mais Trubin lâche une horizontale de toute beauté !
Oh Doué qui est un peu trop gourmand avec un extérieur raté vers Barcola.
Faute sur Mike Maignan (ou Konaté, ce n'est pas très clair car c'est le second qui fait chuter le premier) et les Bleus vont pouvoir se dégager.
Mba
Les Ukrainiens vont devoir ouvrir le jeu en phase offensive s'ils veulent revenir au score. Ça tombe bien, Konoplya gratte un corner !
À noter que c'est un très long une-deux entre Olise et Barcola, puisque c'est le premier qui a ouvert le jeu sur 40m pour le Parisien qui, après un superbe contrôle, temporise et ressert son partenaire.
Débuts parfaits pour les Bleus !
⚽ But de Michael Olise pour France
OLISEEEEEEE ! Le service parfait de Barcola pour le Bavarois, seul au point de pénalty qui ajuste tranquillement Trubin ! 1-0 pour les Bleus !
Olise et Doué échangent de position, histoire de perturber la défense ukrainienne. Le Parisien tente une frappe de loin, mais c'est contré.
La France domine globalement ce début de rencontre, mais ça manque de précision dans les transmissions dans les 30 derniers mètres, d'autant qu'en face les deux lignes de défense sont bien en place.
Grosse ambiance en Pologne ce soir. Le peuple ukrainien pousse derrière ses représentants.
Attention aux transitions rapides et aux seconds ballons pour les Bleus !
En deux passes, les Ukrainiens se projettent et apportent du danger sur la surface tricolore. Heureusement, Konaté et Upamecano veillent au grain !
Après plus de 2 minutes de possession, la France tente le jeu long : ballon rendu et première possession ukrainienne.
Pour l'instant, les Bleus contrôlent la gonfle, tandis que Sudakov vient aider Dovbyk au pressing.
C'est parti ! Bon match tout le monde !
C'est l'heure des hymnes, avec beaucoup d'émotions côté ukrainien évidemment.
Entrée des joueurs à la Tarczynsky Arena, les Ukrainiens ont le drapeau national sur les épaules.
Hello tout le monde !
J'espère que vous allez bien ! On est parti pour ce live d'Ukraine-France, premier match de qualification pour la Coupe du monde 2026 !
Ukraine
France
Par Julien Faure