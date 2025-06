L’Angleterre de Harry Kane bat Andorre au bout de l’ennui

Andorre 0-1 Angleterre

But : Kane (50e)

Pas étincelant.

Pour le deuxième match de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions, l’Angleterre a gagné sans briller face à Andorre (0-1) ce samedi. Dès la 13e minute, les leaders du groupe K se sont montrés dangereux : à la suite d’une remise intelligente de Jude Bellingham à l’entrée de la surface, Noni Madueke tente en première intention un tir puissant du gauche détourné par Iker Álvarez. Dominateurs, les Anglais continuent de pousser. Et cette fois, c’est Harry Kane (pourtant servi par Madueke ou Curtis Jones) qui manque le cadre (18e). Les Three Lions poussent en vain et peu avant la mi-temps, la demi-volée du pied droit au sol signée Bellingham est stoppée par le solide portier Álvarez (45e+1). Comme sa tête, d’ailleurs

Kane, encore et toujours

Frustrée, l’Angleterre parvient finalement à débloquer son compteur grâce à Kane au retour des vestiaires : toujours aussi virevoltant, Madueke centre en première intention vers le capitaine qui déploie sa jambe pour faire trembler les filets (0-1, 50e). Libérés d’un poids, les protégés de Thomas Tuchel n’arrivent cependant pas à faire le break en rendant une copie assez terne. Il faut un coup de casque d’Eberechi Eze, encore une fois bien capté par Álvarez, pour relancer une partie soporifique (73e). Malgré une ultime tentative de Madueke, tout proche de faire fructifier son bon match (90e+3), le score ne bougera plus. Les Three Lions assurent donc l’essentiel sans convaincre en glanant trois points et relèguent provisoirement l’Albanie, seconde, à 6 points de la première place.

Les unes de la presse anglaise promettent d’être savoureuses.

🇦🇩 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Grâce à Harry Kane, l'Angleterre réussit enfin à ouvrir le score face à Andorre ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/BdpVDWBvXr — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 7, 2025

