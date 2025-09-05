Et le premier pays africain qualifié pour la Coupe du monde 2026 est...

… Le Maroc !

Grâce à leur large victoire obtenue devant le Niger, avec deux buts inscrits dans le premier acte (doublé d’Ismael Saibari) et trois dans le second (Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane et Azzedine Ounahi), les Lions de l’Atlas ont d’ores et déjà envoyé leur nation à la Coupe du monde 2026. Il s’agit du premier pays africain qualifié pour le Mondial, mais l’Égypte pourrait le rejoindre assez rapidement : en battant l’Éthiopie à domicile suite à un penalty de Mohamed Salah et un autre d’Omar Marmoush, les Pharaons comptent ainsi cinq point d’avance sur le Burkina Faso (son dauphin).

La Côte d’Ivoire et le Sénégal en attente

De son côté, la Côte d’Ivoire s’est imposée sur la plus courte des marges face au Burundi suite à la réalisation précoce de Mohamed Bayo au bout de trois minutes et s’est emparée du leadership du groupe F. Pendant ce temps-là, le Sénégal a dominé le Soudan par l’intermédiaire de Kalidou Koulibaly et de Pape Matar Sarr sans pour autant s’emballer : la bande de Sadio Mané, titulaire, pointe en effet toujours en deuxième position de la poule B avec une unité de retard sur la RD Congo (vainqueure du Soudan du Sud et qui peut remercier Cédric Bakambu, lequel a planté un doublé en une grosse demi-heure).

Et l’Algérie, alors ?

Djibouti 0-6 Burkina Faso

Buts : Irié (16e), Tiendrébéogo (25e), Tapsoba (36e et 43e) et Ouattara (59e, et 86e SP)

Égypte 2-0 Éthiopie

Buts : Salah (41e, SP) et Marmoush (45e+2, SP)

Bénin 1-0 Zimbabwe

But : Mounié (77e)

Lesotho 0-3 Afrique du Sud

Buts : Nkota (15e), Foster (63e) et Appollis (67e)

Somalie 0-3 Guinée

Buts : Guirassy (22e), Abu Bakr CSC (64e) et Camara (90e+6)

Ouganda 4-0 Mozambique

Buts : Okello (48e), Mato (70e et 84e) et Capradossi (90e)

Namibie 1-2 Malawi

Buts : Ndeunyema (86e) pour la Namibie // Mbulu (5e) et Mhango (53e) pour le Malawi

Soudan du Sud 1-4 RD Congo

Buts : Majak (68e) pour le Soudan du Sud // Bakambu (13e et 36e), Mbuku (45e+1) et Wissa (57e) pour la RD Congo

Mauritanie 2-0 Togo

Buts : Yade (13e) et Abeid (68e)

Sénégal 2-0 Soudan

Buts : Koulibaly (14e) et Sarr (41e)

Maroc 5-0 Niger

Buts : Saibari (29e et 38e), El Kaabi (51e), Igamane (69e) et Ounahi (84e)

Kenya 1-3 Gambie

Buts : Ogam (81e) pour le Kenya // Sinyan (12e), Minteh (26e) et Barrow (38e) pour la Gambie

Côte d’Ivoire 1-0 Burundi

But : Bayo (3e)

