Rupture du ligament croisé pour Luis Castro ?

Dure trêve internationale, pour les entraîneurs de Ligue 1.

Après Luis Enrique, qui se serait fracturé la clavicule suite à une chute en vélo, Luis Castro aurait également été victime d’un pépin physique : en participant à un match amical avec son staff, l’entraîneur de Nantes se serait blessé au genou et pourrait même s’être rompu le ligament croisé.

La rencontre ayant eu lieu ce jeudi, le technicien portugais s’est présenté le lendemain avec une attelle pour observer ses joueurs affronter Le Mans. En attendant des examens complémentaires, le coach peut prier pour que ce ne soit qu’une « simple » entorse.

Confiance, confiance…

