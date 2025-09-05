L’Italie colle une manita à l’Estonie, la Croatie bat les Îles Féroé

Incroyable, cinq buts d’écart !

Auteure d’une manita contre l’Estonie, l’Italie n’avait plus gagné aussi largement depuis… le 8 septembre 2021, et une rencontre contre la Lituanie comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Compétition que la Squadra Azzurra avait finalement manquée, et dont les souvenirs hantent encore le pays. Pas question de faire revivre un tel cauchemar encore une fois, donc ; la bande de Gennaro Gattuso a ainsi remporté son duel du soir à l’occasion des éliminatoires pour le Mondial 2026 cette fois. Et d’un 5-0 à l’autre, les buteurs n’ont pas beaucoup changé.

Première réussie pour Gattuso

Moise Kean s’était par exemple offert un doublé il y a quatre ans, et c’est lui qui a ouvert le score de la tête à l’heure de jeu après une première période marquée par la maladresse des locaux. Comme en 2021, Giacomo Raspadori a également fait trembler les filets d’un coup de casque plongeant sur un centre en retrait signé Matteo Politano. De son côté, Mateo Retegui a trouvé la faille à deux reprises avec notamment une réalisation du crâne pour lui aussi. Enfin, Alessandro Bastoni a enfoncé le clou… de la tête, bien sûr. Bon, tout n’est pas rose : les favoris de la soirée restent troisièmes de la poule I, avec six points de retard sur la Norvège.

À noter la victoire de la Croatie contre les Îles Féroé, sur la plus courte des marges et grâce à Andrej Kramarić.

Suisse 4-0 Kosovo

Buts : Akanji (22e), Embolo (25e et 45e) et Widmer (39e)

Slovénie 2-2 Suède

Buts : Lovric (46e) et Vipotnik (90e) pour la Slovénie // Elanga (18e) et Ayari (73e) pour la Suède

Danemark 0-0 Écosse

Grèce 5-1 Biélorussie

Buts : Karetsas (3e), Pavlidis (17e), Bakasetas (21e), Kourbelis (36e) et Tzolis (63e) pour la Grèce // Barkovskiy (72e) pour la Biélorussie

Islande 5-0 Azerbaïdjan

Buts : Palsson (45e+2), Johannesson (47e et 56e), Gudmundsson (66e) et Hlynsson (73e)

Moldavie 0-4 Israël

Buts : Peretz (15e), Solomon (35e), Baribo (59e) et Gloukh (77e)

Italie 5-0 Estonie

Buts : Kean (58e), Retegui (69e et 89e), Raspadori (71e) et Bastoni (90e+2)

Monténégro 0-2 Tchéquie

Buts : Cerv (3e) et Cerny (90e+6)

Îles Féroé 0-1 Croatie

But : Kramarić (31e)

